Het WK Voetbal: 40 dagen migrantentelevisie Opinie Vandaag • leestijd 4 minuten • 333 keer bekeken • Bewaren

René Romer Eigenaar van TransCity en Auteur Persoon volgen

Ik ben erg benieuwd of Lidewij de Vos en haar FVD 40 dagen migrantentelevisie mentaal wel zullen overleven.

Hoe zou onze wereld eruitzien zonder migratie? Het is eigenlijk onmogelijk je daar een voorstelling van te maken. Want vele tienduizenden jaren geleden heeft migratie bínnen en vanúit Afrika de homo sapiens waarschijnlijk behoed voor uitsterven als gevolg van klimaatverandering. Voor zover we nu weten vormt de migratie van deze vroege Afrikanen naar alle continenten de oorsprong van de huidige mensheid. Wij Nederlanders zouden zonder migratie simpelweg niet bestaan. Migratie is het leven zelf.

Historisch gezien is migratie de grootste motor achter economische groei en innovatie. Wereldwijde handelsroutes ontstonden door reizende migranten en kooplui. Zonder migratie zouden wij vandaag geen koffiedrinken en parfum gebruiken. Zonder migratie zou ons dagelijks handelen niet worden aangestuurd door van oorsprong Perzische algoritmes.

Alle steden in de wereld zijn gebouwd door migranten. Steden werden hierdoor de economische centra van onze wereld. In recente jaren is Dubai daarvan het meest extreme voorbeeld. Een kleine negentig procent van de inwoners is buitenlander. Dubai en de andere Emiraten zijn daarom volledig afhankelijk van arbeidsmigratie en buitenlandse investeerders. Als alle buitenlanders zouden vertrekken, zou de economie van de Verenigde Arabische Emiraten volledig instorten. De gehele economische structuur is immers afhankelijk van de arbeid en expertise van expats.

Maken we de stap naar ’s werelds meest populaire sport, dan weten we dat onze Europese voetbalcompetities zonder migratie volstrekt onherkenbaar zouden zijn. De Engelse Premier League telde het afgelopen seizoen 393 buitenlandse spelers , ruim 70% van de 559 geregistreerde voetballers in deze competitie. Onze eigen Eredivisie kende het voorbije seizoen 242 buitenlandse voetballers , een kleine 50% van de in totaal 498 geregistreerde voetbalprofs in onze competitie. Spelers met in het buitenland geboren ouders die zich niet aan een buitenlands nationaal team hebben gecommitteerd, behoren niet tot deze 242 sporters. Het aandeel etnische Nederlanders in de Eredivisie is daarmee in de minderheid.

De stap naar het komende WK Voetbal is hiermee snel gemaakt. Dat WK Voetbal is dan ook het domein van migranten. Aan de FIFA World Cup 2026 doen 48 landen mee. De overgrote meerderheid van de 1248 voor het WK geselecteerde spelers is voetbalprof in een ander land dan het land dat ze op het WK vertegenwoordigen. Bovendien vertegenwoordigen 289 spelers níet hun geboorteland. Dat is ruim 23%. Sinds 2025 hebben 210 voetballers hun sportnationaliteit veranderd om daarmee een kans op WK-deelname te maken.

Kijken we naar de selecties van landen die vanaf komende donderdag deelnemen aan het WK in de VS, Mexico en Canada, dan zien we dat het Europese Bosnië en Herzegovina 16 spelers in de selectie heeft die niet in dat land zijn geboren. Buiten Europa telt Marokko 18 voetbalprofs die níet zijn geboren in het land dat ze vertegenwoordigen, Congo (DR) heeft er 20 en Algerije 23. Bij Haïti en Curaçao gaat het zelfs om 25 van de 26 geselecteerde spelers. Slechts 8 van de 48 deelnemende WK-selecties bestaan volledig uit voetballers die zijn geboren in het land waarvoor ze het nationale WK-shirt dragen, maar dat betekent niet dat de etnisch-culturele wortels van al deze spelers ook daadwerkelijk in dat land liggen. Zo zijn weliswaar álle sporters in de nationale selecties van Oostenrijk en Zweden geboren in het land dat ze op het WK vertegenwoordigen, maar hebben talloze Oostenrijkse en Zweedse spelers één of twee ouders die in een ánder land zijn geboren; Oostenrijk telt 7 voetballers met zo’n migratieachtergrond, Zweden heeft er 8.

Uiteraard kennen ook talloze andere landen spelers met biculturele achtergronden. In het Portugese nationale team hebben 7 mannen één of twee niet in Portugal geboren ouders. Van andere selecties met veel biculturele voetballers telt België 9 profs met een eerste of tweede generatie migratieachtergrond, Engeland 10, Duitsland 11, Nederland 14, Frankrijk 15 en Zwitserland 16. Derde generatie migratieachtergrond is hier niet meegeteld. In het Canadese nationale team heeft een grote meerderheid een biculturele achtergrond. Maar in de wereld zoals wij die sinds een paar eeuwen kennen is het héle Amerikaanse werelddeel in de wortel een migratiecontinent, waardoor alle landenteams van dat continent zijn samengesteld uit spelers die hun etnisch-culturele wortels grotendeels elders in de wereld hebben liggen.

Frankrijk is het land dat het best op het WK is ‘vertegenwoordigd’; maar liefst 99 spelers die deel uitmaken van een WK-selectie zijn geboren in Frankrijk. En hoewel ook de selectie van Nederland uit ‘slechts’ 26 voetballers bestaat, maken maar liefst 67 in Nederland geboren spelers deel uit van een van de WK-selecties. Hiervan vertegenwoordigen er 25 Curaçao. Van alle Nederlandse steden is Rotterdam met 12 in de Maasstad geboren spelers het meest op het WK aanwezig, waarbij 6 geboren Rotterdammers deel uitmaken van de selectie van Kaapverdië.

Tot slot de supporters. Al in een eerdere bijdrage schreef ik dat het voor veel buitenlandse supporters lastig zo niet onmogelijk is een visum voor de VS te bemachtigen. Hoewel de regels voor supporters uit Kaapverdië en Ivoorkust inmiddels iets zijn versoepeld, blijft het voor fans uit sommige landen zelfs geheel onmogelijk hun land in de VS aan te moedigen. Toch zullen ook deze landen wel degelijk op supporterssteun kunnen rekenen. Zo wonen er in de Verenigde Staten gemeenschappen uit alle deelnemende landen, met onder meer relatief grote Iraanse, Braziliaanse, Colombiaanse, Haïtiaanse en Kaapverdische gemeenschappen.

Zonder migratie zouden onze moderne samenlevingen totaal onherkenbaar zijn. Zonder migratie zou de Amsterdamse economie volledig instorten. Zonder migratie zou ons hedendaagse voetbal een volstrekt ander karakter hebben. Voor Lidewij de Vos en haar FVD breekt er daarom een zware periode aan. Maar liefst 40 dagen migrantentelevisie, zullen ze dat bij de FVD mentaal wel overleven?

Zie hier het hilarische fragment uit de Daily Show met Trevor Noah naar aanleiding van de Franse overwinning tijdens het WK Voetbal van 2018: