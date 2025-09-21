Het waren geen hooligans, het waren extreemrechtse, gewelddadige militanten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 814 keer bekeken • bewaren

Ze probeerden de straat te veroveren

De ruiten bij D66 waren nog niet dichtgetimmerd of het grote bagatelliseren was al begonnen. Overal lees je dat hooligans vernielend door Den Haag trokken terwijl de goedwillende demonstranten, de schaapjes van Els Rechts, verbijsterd op het Malieveld achterbleven. In zijn persconferentie had burgemeester Van Zanen het consequent over hooligans en tuig. Het gezagsgetrouwe gedeelte van de media nam dit over.

Het waren geen hooligans. Het was extreemrechts tuig dat met knuppels en geweld de straat probeerde te veroveren. Ze scandeerden “AZC weg ermee”. Ze zwaaiden met het oranje blanje bleu en de VOC-vlag. Ze staken vuurwerk af. Ze gooiden nauwkeurig en precies bij D66 de ruiten in en niet bij de buren. Ze waren allemaal in het zwart gekleed. Ze beschikten over gezichtsbedekking.

Dit is het begin van een extreemrechtse militie. Volgens sommige schattingen waren er 1200 man op de been.

Wat zaterdagmiddag in Den Haag gebeurde, was een politieke actie. We hebben de voorhoede gezien van een extremistische beweging die de knuppels niet zal neerleggen voor de tegenstanders het zwijgen is opgelegd.

We hebben de term al een tijdje niet meer uit de monden van types als Wilders en Baudet gehoord: takiyya, de toegestane misleiding van de ongelovigen. De woedende tweets uit de rechtse hoek laten zien dat zij deze door hen bij moslims veronderstelde tactiek, zelf tot in de puntjes beheersen: tuig, idioten, zwaar straffen. Terwijl men zelf donderdag nog in de Tweede Kamer achter elkaar heeft lopen hetzen en angst zaaien tegen de verkrachtende horden die ons land zouden worden binnengelaten.

Els Rechts is inmiddels bezig een nieuwe leugen in omloop te brengen: Antifa zat erachter. Die deden of ze extreemrechts en anti-buitenlander waren om haar beweging in diskrediet te brengen.

Wilders, Baudet, de nepboerin, Eerdmans hebben vanaf hun katheders wind gezaaid en nu storm geoogst: een bestorming van de democratische instituties door het zwart geklede deel van hun aanhang.

Als aan deze ontwikkeling niet snel paal en perk wordt gesteld, verliezen de democratische staten de greep op hun straten.

We staan op een kantelpunt. Dat is zeker. We weten nog niet welke kant de boel op zal kantelen. Wees standvastig in de openbare ruimte want nogmaals: dit waren geen hooligans, dit waren gewelddadige militanten. Het is een veeg teken dat je van autoriteiten die de democratie horen te beschermen, dat juist uit hun mond het bagatelliseren komt.

O ja, dit was ook geen klein groepje dat het voor de goedwillende meerderheid verpest.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

Beluister Het Geheugenpaleis, de wekelijkse podcast van Han van der Horst en John Knieriem over politiek en geschiedenis. Nu; de moord op Charlie Kirk en de mogelijke gevolgen.