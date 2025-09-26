‘Het verkoopt beter om één groep de schuld te geven van een crisis’

Druktemaker Yora Rienstra is klaar met de hypocrisie van politici, vertelt ze bij De Nieuws BV. “De kern van het tekort van betaalbare woningen komt vooral door het falende woonbeleid van de afgelopen jaren. We blijven nog steeds met een té grote groep op een té krappe huurmarkt drukken. Helaas willen de meeste mensen die gefrustreerd zijn dat genuanceerde verhaal helemaal niet horen en daar maken politici gretig misbruik van.”