Het stil gehouden schandaal over PFAS-vervuiling van de Westerschelde Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten

© cc-foto: Lucas

De Nederlandse overheid maakt zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen over de Antwerpse afvalverwerker Indaver. Het bedrijf loost al jaren PFAS in het water en blijkt een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling in de Nederlandse Westerschelde. Dat onthulde Zembla in de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’. In de nieuwste aflevering van de Zembla Podcast vertellen journalisten Roelof Bosma en Vincent Harmsen over het onderzoek.

“Het merkwaardige van dit alles is dat de overheid het weet, zich daar heel erg druk over maakt, maar dat nooit heeft gedeeld.” Dat zegt onderzoeksjournalist Roelof Bosma in de Zembla Podcast. “De Zeeuwen weten dit dus niet, maar ook de Tweede Kamer heeft nooit geweten dat Mark Harbers, de minister van Infrastructuur en Waterstaat, op hoog niveau hierover overleg heeft met zijn ambtsgenoot in België. Met Omgevingsminister Zuhal Demir. In dat overleg wordt alleen maar over dit bedrijf, over Indaver, gesproken.”

Indaver is onder meer verantwoordelijk voor de verwerking van het PFAS-afval van Chemours in Dordrecht en 3M in Antwerpen. In februari van dit jaar heeft Rijkswaterstaat in een vertrouwelijke brief uitvoerig bezwaar gemaakt tegen een uitbreiding van de vergunning van Indaver. In de brief, die is verzonden namens minister Harbers, wordt gesteld dat Nederland door de lozingen van de Antwerpse afvalverwerker niet aan Europese wetgeving voor waterkwaliteit kan voldoen.

Ook stelt Rijkswaterstaat dat door de lozingen de concentraties PFAS in vis in de Zeeuwse wateren “onaanvaardbaar verder verslechteren”. In juni komt daar nog een brief overheen waarin Rijkswaterstaat de Vlaamse overheid wijst op de “maatschappelijke problemen” die de hoge concentraties in de Westerschelde veroorzaken.

Hedwigepolder

Het is des te opmerkelijker dat diezelfde bewindspersoon, Mark Harbers, als het gaat over het onder water zetten va de Hedwigepolder zich publiekelijk geen zorgen lijkt te maken over het PFAS-gehalte in de Westerschelde.