Het spook van Epstein waart door Europa

Een maand na de publicatie van miljoenen documenten in het Epstein-dossier is de stof nog lang niet neergedaald. Integendeel, iedere dag zien we nieuwe vreselijke details. En niet alleen in de VS. Europese VIPs blijken verregaand betrokken bij het netwerk rondom Epstein. Meerdere landen zijn met strafrechtelijk onderzoek gestart tegen toppolitici uit hun eigen land. Waar gaat dit eindigen?

De recent uitgekomen documenten bevestigen in gruwelijk detail wat al bekend was – ondanks de vele redacties door Trumps mensen. De operatie rondom Epstein heeft duizenden kinderen misbruikt. Trump en Epstein waren zo close dat het eigenlijk de Trumpstein files zouden moeten heten. Trumps “verkiezing” in 2016 was een Russische operatie met hulp van Epstein. Trump misbruikte volgens FBI-getuigenissen vele vrouwen en kinderen. De hypothese dat Epstein voor geheime diensten een honey trap blackmailfabriek runde, is eindelijk uit de taboesfeer. Nu blijkt dat allerlei Europese toppers diep betrokken waren.

In Groot-Brittannië blijkt de politiek verregaand geïnfiltreerd door Epstein-vrienden. “AFKAP” Andrew, de broer van de koning, is gearresteerd voor uitruil van staatsgeheimen voor misbruik. Zijn beveiligers blijken hem actief beschermd te hebben, en vallen onder de verantwoordelijkheid van de regering. Zowel de koning als zijn moeder gaven geld aan Andrew om stilte te kopen. Kroonprins William’s goede doel kreeg geld van naaste Epsteinvriend en nu als havenmagnaat afgezette Sultan Bin Sulayem. Epstein nodigde op eigen initiatief mensen uit op Buckingham Palace, hetzelfde paleis waar ooit een kind naakt uit een raam probeerde te ontsnappen.

De rol van Sarah Ferguson, de ex van Andrew, roept ook steeds meer vragen op. Ze ging vaak met Epstein om en smeekte hem om een baantje. Ze had een charity, Children in Crisis, die in het World Trade Center een verdieping cadeau kreeg van Howard Lutnick. Deze man is momenteel handelsminister onder Trump, maar was ooit de buurman en zeer prominente vriend van Epstein. Er gaat ongetwijfeld nog veel meer komen, bijvoorbeeld over hoeveel koning Charles en koningin Elizabeth wisten over de gruwelijke daden van hun broer danwel zoon. En wat ze daarna deden. Het is allemaal wel erg veel om te overleven voor ’s werelds bekendste monarchie.

Maar ook de gewone politiek blijkt verregaand aangetast. Peter Mandelson, de man achter en naast premiers Tony Blair en Keir Starmer, was innig betrokken bij Epstein. Hij is nu gearresteerd voor het lekken van staatsgeheimen, en wordt onderzocht door de EU waar hij handelscommissaris was. Naarmate de geruchten toenamen moest hij in 2025 al opstappen als VK-ambassadeur in Washington. Nu is bewezen dat hij fors betaald kreeg door Epstein en in ruil staatsgeheimen als voorkennis doorgaf. De reddingsoperaties van Griekenland vanaf 2010 zaten daar in ieder geval bij.

Starmer verdedigde Mandelson hard maar moest toen zijn stafchef en communicatiedirecteur ontslaan. Ook wordt duidelijk dat de club die Starmer Labourleider maakte spioneerde op journalisten. De luchthaven Stansted was een spil in de meisjeshandel, wat lastig te doen is zonder dat de autoriteiten iets opvalt. Sterker nog, Epsteins privéjet mocht RAF-bases gebruiken. Dat is moeilijk voor te stellen zonder kennis van de status van Epstein als intelligence.

De Noorse kroonprinses Mette-Marit was lange tijd goed bevriend met Epstein. Saillant, omdat haar zoon al voor de rechter staat voor seksueel misbruik. De ex-premier en Nobelcomitévoorzitter Thorbjørn Jagland werd door Epstein “my guy” genoemd. Zijn vervolging is gestart en hij is in het ziekenhuis opgenomen voor wat een zelfmoordpoging lijkt. De voormalige Noorse minister en WEF/Davos-baas Borge Brende is net opgestapt om zijn relaties met Epstein.

De broer van de Belgische Koning ontmoette Epstein en er gebeurde veel in België rond Epstein. De Deutsche Bank, de establishmentbank van Duitsland, was centraal in de operatie van Epstein en betaalde al een schikking aan slachtoffers. De Groenen eisen nu serieus onderzoek. In Polen zien ze dat Epstein met Poetin samenwerkte voor Brexit en Trump en willen nu alles weten. In Slovakije moest Miroslav Lajčak ontslag nemen. Hij was ooit de voorzitter van de Algemene Vergadering van de VN.

In Frankrijk moest de politieke prominent Jack Lang ontslag nemen. Nu breidt de magistratuur dat onderzoek snel uit naar iedere Franse burger en/of daad op Frans grondgebied. Een zeer prominente naam is wijlen Jean-Luc Brunel. Zijn modellenbureau MC2 werd opgericht met geld van Epstein. De FBI noemde Brunel één van de 10 belangrijkste medeplichtigen van Epstein. Hij is vervolgd voor het verhandelen (ronselen en aanvoeren) van meisjes voor die laatste, maar ook voor misbruik door hemzelf. Kort na zijn gevangenneming werd hij dood in zijn cel gevonden; waarom is nog niet bekend. President Macron had in 2016 ontmoetingen met Epstein-vrienden Jagland en Ariane de Rothschild. Dat is een jaar voordat hij president werd. En maakt zeer nieuwsgierig naar wat er toen besproken is.

De politieke storm in onze buurlanden maakt nieuwsgierig naar de gevolgen voor Nederland. Zijn wij een witte vlek terwijl er in alle landen om ons heen onderzoek gaande of aanstaande is? Vooralsnog is geen nederpoliticus genoemd. De Oranjes lijken zowat de enige monarchie die Epstein rechts liet liggen. Er zijn wel meerdere Nederlandse modellen genoemd, en niet alleen als slachtoffer. Het model Karen Mulder beschuldigde de prins van Monaco en vele anderen van misbruik en werd daarna door een modellenbureau in een gesticht gezet. Nederland heeft een slechte reputatie qua drugshandel en is een doorvoerpunt voor handel en (vlieg)verkeer. Dat wekt de zorg op dat er ook daar raakvlakken zijn met Epsteins netwerk.

De oprichters van Microsoft en Facebook werkten innig samen met Epstein. Bill Gates heeft toegegeven dat zijn relatie met Epstein niet netjes was. Sergey Brin van Google bezocht Epstein’s eiland. De oprichter van het invloedrijke en openlijk imperialistische surveillancebedrijf Palantir, Peter Thiel, ondernam meerdere langetermijnprojecten met Epstein. Het Palantir dat ook in Nederland aan Justitie, Defensie en de politie software levert. Welk soeverein land laat zich zo de kaas van het brood eten?

De Epstein-onthullingen tonen hoe kwetsbaar Europese democratieën zijn voor buitenlandse invloed, informele macht en chantage. Dat is geen abstract risico. Een Amerikaanse president die openlijk onze eenheid, territoriale integriteit en democratische stabiliteit onder druk zet, maakt dat pijnlijk concreet.