Het rommelt bij NSC, deel wil Coenradie inlijven als nieuwe leider Actueel • Vandaag

Nu Pieter Omtzigt is vertrokken, komt de verdeeldheid binnen NSC nog meer aan het licht. Met name over het leiderschap van Nicolien van Vroonhoven bestaan grote twijfels. Iedereen in de partij kan zien dat ze allesbehalve een stemmenkanon is, schrijft NRC.

“Er gaan stemmen op om een nieuw ‘boegbeeld’ aan te trekken die de rol van Omtzigt kan overnemen, en die misschien bij volgende verkiezingen lijsttrekker kan worden. Eén naam wordt al serieus genoemd in de top van de partij, al is ze nog niet benaderd: Ingrid Coenradie, nu staatssecretaris van Justitie en Veiligheid namens de PVV. Zij botst de laatste tijd openlijk met haar partijleider Geert Wilders. En omdat de PVV buiten Wilders geen leden kent, is ze politiek transfervrij. Ingrid Coenradie wordt bij NSC gezien als aansprekend, authentiek, en bovendien iemand die teleurgestelde PVV-kiezers zou kunnen trekken. Want NSC, ziet ook de partijtop, moet dringend op zoek naar nieuwe kiezers. Weggelopen NSC-kiezers (NSC staat op twee zetels in de peilingen, een verlies van achttien) zullen niet snel terugkomen. Voormalige PVV’ers misschien wel.”

Met Coenradie aan het hoofd zou NSC nog verder afslaan naar rechts. Veel kiezers hebben de partij juist de rug toegekeerd vanwege de steun aan een coalitie met de antirechtsstatelijke PVV. Ook stapten al twee Kamerleden en een staatssecretaris op vanwege de uiterst rechtse koers van het kabinet.

Van Vroonhoven behoort ook tot het deel van NSC dat eigenlijk tegen de samenwerking met de PVV was. Omdat de partij altijd om Omtzigt draaide, heeft ze nu moeite om iedereen bij elkaar te houden. Dat bleek bijvoorbeeld deze week toen NSC-Kamerlid Agnes Joseph NSC-minister Eddy van Hijum verweet “de bevolking voor de gek te houden”.