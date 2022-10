Het PvdA-bestuur komt wel erg laat tot inkeer Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Fons Kockelmans Voormalig parlementair verslaggever

© cc-foto: Todd Dailey

Het PvdA-bestuur heeft zijn excuses aangeboden aan het in februari vertrokken Kamerlid Gijs van Dijk. Het geeft toe dat er onzorgvuldig is gehandeld door meer dan een half jaar het beeld te laten voortbestaan dat Van Dijk verwikkeld was in een #metoo-affaire. In werkelijkheid ging het ‘om meldingen die betrekking hebben op de privésfeer’, wat daar dan ook mee bedoeld wordt.

Het partijbestuur spreekt zijn spijt uit dat de onjuiste indruk ‘niet eerder is weggegnomen’. Het heeft alle sancties tegen Van Dijk ingetrokken. Die kan derhalve toch weer Kamerlid worden en bestuurlijke functies vervullen. Tenminste: daar bestaan geen formele bezwaren meer tegen.

Het bestuur neemt met zijn vrijdag uitgegeven verklaring de conclusie van de PvdA-beroepscommissie over. Die vond een paar weken terug de maatregelen waarmee Van Dijk eerder werd bestraft onterecht.

Heel goed, PvdA-bestuur en heel goed, partijleider Attje Kuiken, die zich in een eigen verklaring achter het besluit van het partijbestuur opstelt. Alleen jammer dat dat berouw zo laat komt en dat het boetekleed nu pas uit de kast wordt gehaald. Maandenlang is het idee overeind gehouden dat Van Dijk zijn handen niet kon thuishouden. Ten onrechte, geeft de PvdA-leiding toe.

Nog even recapituleren. Van Dijk, voormalig pensioendeskundige van de FNV, verliet in februari de PvdA-fractie nadat er klachten over hem waren binnengekomen bij (ook al toenmalig) partijleider Lilianne Ploumen. In de media ontstond de suggestie dat hij zich had schuldig gemaakt aan ongewenste omhelzingen en gezoen.

Zijn partij sprak dat niet tegen. Ze liet wel een onafhankelijk onderzoek verrichten naar zijn gedragingen. Dit rapport verscheen in juni. Het werd nooit volledig gepubliceerd, maar het PvdA-bestuur trof wel de eerder genoemde sancties. Volgens recente perspublicaties zou partijvoorzitter Esther-Mirjam Sent hebben geprobeerd druk uit te oefenen op het onderzoek.

Van Dijk ging in beroep bij de klachtencommissie van de PvdA. Die stelde hem dus in het gelijk. De beschuldigde kondigde daarop aan weer terug in de Kamer te willen. Zo nodig als eenling, maar het liefst als lid van de PvdA-fractie.

Zoiets kan natuurlijk niet. Aanschuiven bij de PvdA, alsof er niets aan de hand is geweest, lijkt me onmogelijk. En voor jezelf beginnen als 21e Kamerfractie is naar mijn mening volstrekt zinloos.

Gelukkig ziet Van Dijk dat nu zelf ook in. Hij zegt in een korte reactie op het nieuwe PvdA-standpunt dat hij geen Kamerlid meer wil worden. Kennelijk heeft hij met het partijbestuur afspraken gemaakt die hem in staat stellen ‘te werken aan een nieuwe toekomst’. Wat die afspraken zijn weet ik niet, maar ik gok dat de naam van Van Dijk niet meer zal voorkomen op de PvdA-kandidatenlijst voor de volgende Kamerverkiezingen. Ook niet voor andere verkiezingen.