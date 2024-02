Terwijl de informatie voor een nieuw kabinet een nieuwe fase ingaat, bleek uit onderzoek deze week dat het aantal gevallen van 'nareis op nareis' 70 per jaar is en niet duizenden zoals de VVD beweerde. Oftewel, de reden voor de VVD om het vorige kabinet op te blazen was gebaseerd op een glasharde leugen. Pieter Derks heeft in De Nieuws BV wel een tip voor de nieuwe informateur Kim Putters: 'Wat er écht moet gebeuren: zo snel mogelijk stoppen met praten'.