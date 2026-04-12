Het lukt 'meesteronderhandelaar' Trump niet om de Straat van Hormuz open te krijgen

De Verenigde Staten en Iran zijn er vooralsnog niet in geslaagd om een vredesakkoord te bereiken. Na 21 uur onderhandelen in de Pakistaanse hoofdstad Islamabad bleek dat de standpunten van de twee landen nog altijd mijlenver uit elkaar liggen, meldt de NOS.

“De Amerikaanse delegatieleider Vance zei dat de VS duidelijke eisen had gesteld aan Iran. Met name het Iraanse kernprogramma zou een struikelblok zijn geweest. Vance zei dat Iran niet heeft laten zien dat het bereid is af te zien van een kernbom, of de middelen in handen te krijgen om die snel te kunnen produceren. "Dat was het hoofddoel van de president, en dat is wat we via onderhandelingen hebben geprobeerd te bereiken."”

Tijdens de onderhandelingen hield vicepresident JD Vance regelmatig ruggespraak met Donald Trump, die bij een vechtsportwedstrijd in Miami aanwezig was.

Iran vindt dat het staakt-het-vuren ook moet gelden voor Libanon, waar Israël nog altijd huishoudt. De Iraanse onderhandelaars worden daarin gesteund door Pakistan, dat betrokken was bij het opstellen van de voorwaarden voor de wapenstilstand. De Verenigde Staten vinden daarentegen dat Israël dood en verderf mag blijven zaaien.