Vliegvelden raken snel zonder kerosine, eerste felle protesten barsten los in Europa

De internationale luchthavenorganisatie ACI Europa, die 600 vliegvelden in 55 landen vertegenwoordigt, slaat in een uitgelekte brief aan de EU-commissaris voor Transport Apostolos Tzitzikostas, alarm over een zich ontwikkelende noodsituatie. Door de oorlog van het Trump-regime tegen Iran en de daaruit voortvloeiende stagnatie van olietransporten, dreigen Europese luchthaven in korte tijd zonder brandstof te komen zitten. Dat meldt HLN op basis van berichtgeving door de Financial Times.

"Als de doorvaart door de Straat van Hormuz niet binnen de komende drie weken op een significante en stabiele manier wordt hervat, zal een systemisch tekort aan vliegtuigbrandstof voor de EU realiteit worden," schrijft de organisatie. Niet alleen slinken de reservevoorraden momenteel in hoog tempo, de brandstof die er wel is, wordt voor een groter deel opgeëist door de strijdkrachten. De Europese luchtvaartmaatschappijen zeggen nog voor enkele weker brandstof te hebben maar hier en daar wordt al naar noodmaatregelen en rantsoenering gegrepen. Zo hebben vier Italiaanse luchthavens het vliegverkeer beperkt wegens problemen met de toevoer van brandstof.

In sommige landen barsten al protesten los tegen de brandstoftekorten die leiden tot hogere prijzen. In Ierland en Noorwegen leiden die tot chaos, meldt The Guardian.

Vrachtwagenchauffeurs, boeren en andere groepen blokkeerden vrijdag snelwegen en legden delen van Dublin lam, voor de vierde dag op rij. In Ierland hebben de protesten geleid tot brandstoftekorten en verstoringen in het verkeer. In Noorwegen trokken vrachtwagenchauffeurs die deelnamen aan het "dieselgebrul"-protest naar de hoofdstad. De Ierse regering zette het leger paraat om te helpen bij het verwijderen van de blokkades en de politie waarschuwde sommige demonstranten om zich te verspreiden, anders zouden ze gearresteerd worden. Dit leidde tot verzet en dreigementen om de verstoringen zo nodig wekenlang voort te zetten. De protesten brachten de cruciale levering van voedsel, brandstof, schoon water en veevoer in gevaar, aldus de Ierse politie (An Garda Síochána) in een verklaring. "Dit is onacceptabel en in strijd met de wet." Regeringsleiders beschuldigden de demonstranten ervan het land te "gijzelen".

Ondanks het staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran blijven de olieprijzen hoog. De benchmarkprijzen voor vliegtuigbrandstof in Noordwest-Europa verdubbelden van ongeveer 750 dollar naar 1.573 dollar per ton. Europese luchtvaartmaatschappijen beschikken naar eigen zeggen over voldoende brandstof voor enkele weken, maar leveranciers kunnen toevoer tot in mei niet garanderen. In Vietnam wordt vliegtuigbrandstof al gerantsoeneerd. Vier Italiaanse luchthavens voerden afgelopen weekend beperkingen in na verstoringen bij een belangrijke leverancier.