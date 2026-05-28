Het kan wél: Femke Wiersma snapt inmiddels meer van natuurbescherming dan D66-Kamerlid Robert van Asten

Als geleerden zich na de volgende parlementsverkiezingen buigen over de verkiezingsnederlaag van D66, dan zullen ze probleemloos tientallen momenten kunnen aanwijzen waarop de partij de verkeerde afslag nam. Een van die momenten zal wellicht het Kamerdebat van donderdag over woningbouw zijn.

We dachten dat we D66 niet meer zouden horen over die tien nieuwe steden die de partij in de verkiezingscampagne beloofde, om de simpele reden dat het daarmee niet zo wil vlotten. Laat staan dat we verwachtten ooit nog wat te vernemen van het toch tamelijk onvoldragen D66-plan voor een drijvende stad in het Markermeer.

Dat bleek een misrekening. D66-Kamerlid Robert van Asten haalde het plan voor ‘IJstad’, tot verbijstering van de meeste andere Kamerleden, donderdag gewoon van stal. Femke Wiersma, die er als bewindsvrouw nooit blijk van gaf dat de achteruitgang van de natuur haar aan het hart ging, wees er fijntjes op dat het Markermeer een Natura2000-gebied is. Om die reden zal het bouwen van een stad op die locatie op “immense juridische obstakels” stuiten, hield zij Van Asten voor.

Ines Kostić van de Partij voor de Dieren was eveneens verbijsterd, schrijft het ANP. “Waarom maakt D66 de keuze voor expansiedrift, richting bouwen op water in beschermd natuurgebied, midden in een natuur- en klimaatcrisis, terwijl we meer dan voldoende ruimte hebben op ons land?” Als het aan Kostić ligt, gaat er gebouwd worden op plaatsen waar nu veehouderijen of sierteelt zijn.