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Het is twijfelachtig of stikstofplannen kabinet wel ver genoeg gaan: ‘Nieuw PAS-debacle dreigt’ Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 1609 keer bekeken • Bewaren

Na de stilstand onder BBB-minister Femke Wiersma doet minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) vrijdag een poging om de stikstofuitstoot fors te verminderen. Uit de uitgelekte plannen blijkt dat het kabinet onder meer van plan is om rond enkele grote natuurgebieden zones aan te wijzen waarin er veel minder stikstof mag worden geproduceerd. Volgens de NOS zijn deze voorstellen in de loop van afgelopen week alweer afgezwakt:

“In eerste instantie wilde het kabinet rond twintig grote natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, zones van 1 kilometer maken waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. In het definitieve plan zijn dat uiteindelijk vijftien zones geworden.”

Natuurbeschermer Johan Vollenbroek is positief over de aanwijzing van zones rond natuurgebieden, maar wacht nog met zijn definitieve oordeel over de stikstofplannen van Van Essen. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het kabinet nog steeds onvoldoende doet om ervoor te zorgen dat de Nederlandse natuur zich voldoende kan herstellen.

Op Bluesky schreef Vollenbroek eerder deze week dat hij vreest voor een “nieuw PAS-debacle met desastreuze gevolgen voor economie, natuur en niet te vergeten de woningbouw” als het kabinet bijvoorbeeld besluit om de stikstofdoelstellingen voor 2030 uit te stellen tot 2035.

In dat geval laat het vervolg zich weer uittekenen: Mobilisation for the Environment (MOB) van Vollenbroek en andere milieuorganisaties stappen naar de rechter en krijgen daar voor de zoveelste keer gelijk.

Het zou betekenen dat dit kabinet, evenals voorgaande kabinetten, weliswaar met de mond belijdt dat de wooncrisis moet worden opgelost maar in werkelijkheid de belangen van een heel kleine groep veehouders laat prevaleren boven de belangen van honderdduizenden woningzoekenden.

Eerder becijferde Bouwend Nederland al dat er 244.000 woningen niet gebouwd kunnen worden omdat de overheid (lees: de VVD) keer op keer faalt bij de aanpak van de stikstofcrisis.