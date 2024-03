Het is tijd voor sancties tegen Saoedi-Arabië Opinie • 20-10-2018 • leestijd 3 minuten • 87 keer bekeken • bewaren

Gezien de urgentie van de zaak moet Nederland zelf het voortouw nemen

Ruim twee weken na de moord op journalist Jamal Khashoggi heeft onze regering nog steeds geen actie ondernomen. Dat Saoedi-Arabië achter de moord zit is in dit geval zeker. Toen het nieuws uitkwam dat de journalist vermoord was op het consulaat loog Prins Mohammed dat de journalist de ambassade had verlaten na een paar minuten of een uur. Vervolgens loog zijn broer Prins Khaled bin Salman dat de berichten over de dood van de journalist niet klopte. Nu ineens beweert de staatstelevisie van Saoedi-Arabië dat de 59-jarige Jamal Khashoggi is overleden in het consulaat na een gevecht. Dit terwijl Turkije audio fragmenten heeft waarin duidelijk te horen is hoe de journalist wordt gemarteld en onthoofd.

Gevolgen Hoewel dit natuurlijk verder onderzocht moet worden lijkt er geen twijfel over te bestaan dat Saudi Arabië haar consulaat in Istanbul heeft gebruikt om daar een journalist te vermoorden. Dit heeft grote gevolgen voor journalisten wereldwijd. Je bent je leven niet zeker als je een Saoedische ambassade of consulaat betreed. Hier moeten dan ook direct sancties worden genomen.

Er is geen twijfel over de vraag of Nederland in zo’n geval snel kan handelen, ook wanneer een zaak niet is afgerond. Toen eerder dit jaar de Russische oud-spion Sergei Skripal werd vergiftigd heeft Nederland twee weken later het besluit genomen om Russische diplomaten het land uit te zetten. Hierbij moet worden vermeld dat het bewijs toen veel zwakker was. Zo is deze moord niet gebeurd op een ambassade en het belangrijkste bewijs is dat het vergif waarmee Skripal is vergiftigd in Rusland is gemaakt. Voor de zaak Jamal Khashoggi is het bewijs al veel duidelijker, bewakingsbeelden tonen dat Jamal de ambassade betrad maar dat hij deze niet meer heeft verlaten. Daarbij komen de geluidsfragmenten die in handen zijn van de Turkse regering. Hier komen ook de leugens bij van Prins Mohammed en Prins Khaled bin Salman. Want als Khashoggi was omgekomen tijdens een gevecht dan hadden ze dit direct gehoord. Dan hadden ze nooit beweerd dat Jamal Khashoggi dezelfde dag de ambassade had verlaten.

Het is belangrijk dat wij nu sancties nemen tegen Saoedi-Arabië. Nederland heeft een stuk grondgebied aan het land afgestaan voor diplomatieke doeleinden. In Den Haag staat een ambassade, maar nu blijkt dat Saoedi-Arabië deze diplomatieke posten niet gebruikt voor het uitgeven van paspoorten en visa maar voor het vermoorden van journalisten kunnen wij dit niet langer accepteren. Zolang de moordenaars en de mensen die hebben geprobeerd de moord in de doofpot te stoppen, onder andere Prins Mohammed en Prins Khaled bin Salman, vrij rondlopen, verdient Saoedi-Arabië geen ambassade in Nederland.

Geen uitzondering Het wordt tijd dat we de diplomaten die daar werken uitzetten totdat we kunnen garanderen dat het voor journalisten veilig is om de Saoedische Ambassade te betreden. De eis dat je als journalist een gebouw moet kunnen betreden zonder in stukken gezaagd te worden stellen wij aan elk gebouw in Nederland en aan al onze eigen ambassades. Ik zie niet in waarom we een uitzondering moeten maken voor Saoedi-Arabië. Het is dan ook tijd dat het kabinet actie onderneemt. Uiteraard moeten we ook oproepen tot EU-brede sancties maar gezien de urgentie van de zaak moeten we denk ik zelf het voortouw nemen.