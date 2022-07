Het hele jaar corona: covid wordt mogelijk nooit een seizoensziekte Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1083 keer bekeken • bewaren

Toen sars-cov-2 ruim twee jaar geleden voor het eerst opdook, gingen veel mensen ervan uit dat het virus zich zou gaan gedragen als de virussen die de griep veroorzaken: besmettingen zouden vooral in de wintermaanden plaatsvinden als we dicht op elkaar in binnenruimtes zitten.

De praktijk is anders. Er liggen op dit moment in Nederland bijna duizend coronapatiënten in de ziekenhuizen. “Ik ken geen virus dat in zo’n groot deel van het jaar zoveel ziekenhuisopnames en sterfte veroorzaakt”, twitterde hoogleraar uitbraken van infectieziekten Chantal Bleeker-Rovers zaterdag.

“De manier waarop de pandemie zich ontwikkelt, is onverwacht”, erkent Harvard-epidemioloog Stephen Kissler in The Guardian. Kissler schreef aan het begin van de pandemie mee aan een paper waarin werd voorspeld dat corona een seizoensziekte zou worden.

Twee jaar later denkt hij er anders over. Kissler is verbaasd over de snelheid waarmee nieuwe varianten elkaar opvolgen. Zo heeft Nederland het afgelopen half jaar te maken gehad met verschillende Omikron-golven, telkens veroorzaakt door een nieuwe subvariant.

De volgende golf van BA.2.75 oftewel Centaurus lijkt zich alweer aan te dienen. Nieuwe varianten omzeilen de opgebouwde immuniteit bovendien makkelijk, zo tonen de herbesmettingen met Omikron aan.

Het goede nieuws is dat de sterftecijfers niet meer zo hoog liggen als eerder in de pandemie. Maar de ziektelast is nog altijd groot. Bleeker-Rovers wijst erop dat veel mensen, ook niet-kwetsbaren, aanmerkelijk langer ziek zijn dan door een verkoudheid.