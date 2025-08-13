Het gif zit tot diep in de samenleving Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 433 keer bekeken • bewaren

Karen Soeters Oprichter House of Animals en Animals Today

De Vlinderstichting haalt een rapport over bestrijdingsmiddelen in natuurgebieden offline na bedreigingen. Dit kan toch niet waar zijn? De waarheid is hard, maar het blijft de waarheid. Als je daar problemen mee hebt, omdat je blijft ontkennen dat menselijk handelen ons in de problemen brengt, is dat heel vervelend voor je. Maar om vervolgens de auteur thuis te bedreigen gaat alle grenzen te buiten van een beschaafde samenleving.

Opsporen en keihard aanpakken dit soort gedrag. Zo ga je in een samenleving niet met elkaar om. En waar komt die enorme emotie – want dat is het – nu eigenlijk vandaan? In het rapport staat dat er in beschermde natuurgebieden maar liefst 51 bestrijdingsmiddelen zijn gevonden. Voor het onderzoek werden monsters genomen in tien beschermde Natura 2000-gebieden. Onder andere op de Veluwe en Loonse en Drunense Duinen zijn de bestrijdingsmiddelen aangetroffen. En dat is een dramatische conclusie, maar het wordt nog erger. Er zijn zelfs bestrijdingsmiddelen gevonden die al heel erg lang verboden zijn zoals DDT, oftewel dichloordifenyltrichloorethaan.

DDT doodt muggen en dat bleek zeer effectief om malaria te bestrijden. Het is daarna ook op grote schaal toegepast op gewassen in de ‘strijd’ tegen andere insecten. Toen onderzoek aantoonde hoe schadelijk dit gif is, volgde in Nederland al in 1973 een verbod op het gebruik van DDT. De stof is niet alleen zeer giftig voor insecten, maar ook voor amfibieën en vissen. En daar blijft het niet bij. Ook in de dieren die deze dieren eten is DDT aangetroffen. Dat blijkt onder andere uit onderzoek van het Louis Bolk Instituut en het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) naar de enorme teruggang van de gruttopopulatie. In 3 dode grutto’s en 11 niet uitgekomen eieren werd DDT aangetroffen. En nu is dit uiterst schadelijke gif niet alleen aan de randen van de natuurgebieden aangetroffen, maar zelfs tot in het hart van de Veluwe.

Overigens is dit rapport dus pas de start van het onderzoek, waarin gekeken wat de impact van bestrijdingsmiddelen op insecten is en hoe lang dit doorwerkt. De Vlinderstichting heeft gelukkig laten weten door te gaan met dit ontzettend belangrijke onderzoek.

Maar heel eerlijk: dit zal vooral een bevestiging worden van feiten die we allang weten. Terug daarom naar de bedreiging. Er is aangifte gedaan bij de politie. Ik hoop dat de dader zo spoedig mogelijk ter verantwoording wordt geroepen en een flinke passende straf krijgt. Voor nu wens ik de leider van dit onderzoek alle sterkte en natuurlijk ook de bedreigde auteur. Een hart onder de riem steken lijkt mij het minste wat we kunnen doen, dus ik vraag om dit bericht zoveel mogelijk te delen. We laten bewezen feiten niet door bedreigingen onder het kleed vegen!

