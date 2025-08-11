Onderzoeker Vlinderstichting ontvangt bedreiging op huisadres vanwege studie naar pesticiden Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 181 keer bekeken • bewaren

Bij de Vlinderstichting zit de schrik er goed in sinds een onderzoeker een doodsbedreiging ontving. Dat gebeurde naar aanleiding van de publicatie vorige week van een studie naar pesticiden in natuurgebieden. Een anonieme wetenschapshater leverde de dreigbrief af bij het huis van de wetenschapper, bericht het AD.

Op verzoek van de onderzoeker heeft de Vlinderstichting de resultaten van het onderzoek naar de effecten van pesticiden op insecten offline gehaald. “Er werd niemand als schuldige aangewezen. Er werd gewoon verteld wat er gedaan is en dat we de resultaten gaan gebruiken voor vervolgonderzoek”, aldus een woordvoerder van de Vlinderstichting tegenover het AD.

Dat onderzoek naar pesticiden en de impact daarvan op de natuur gaat wel gewoon door. “Het is natuurlijk absurd dat er pogingen worden gedaan om ervoor te zorgen dat je als wetenschapper je werk niet kan doen”, aldus de Vlinderstichting.