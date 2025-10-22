Het falen van de PVV: haat boven verstand Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 784 keer bekeken • bewaren

Saida Derrazi Mensenrechtenactivist, voorzitter van het Comite 21 maart Persoon volgen

De PVV is niet het antwoord op de crisis in Nederland. De PVV is de crisis. Een partij die leeft van angst, van verdeeldheid, van het ontmenselijken van mensen die hier wonen, werken en dromen. Twintig jaar haat-politiek hebben niets opgelost, behalve dat ze het land kouder hebben gemaakt. Hun leidraad is simpel: haat boven het verstand.

“Vol is vol.” Het klinkt krachtig, maar het is een leugen. Nederland is niet vol. Nederland is verkeerd verdeeld. Er staan meer kantoren leeg dan dat er asielzoekers zijn. Grond ligt braak, wachtend op speculanten die winst ruiken. Jongeren slapen op banken, terwijl beleggers slapend rijk worden.

De woningnood is geen migratieprobleem. Het is een politiek probleem, geboren uit decennia neoliberaal beleid dat winst boven mensen stelt. Toch wijst de PVV naar migranten en moslims, alsof zij de oorzaak zijn. En als ze weg zijn het probleem is opgelost. Dat is geen beleid. Dat is haat boven het verstand.

De hypocrisie van PVV en BBB

Dezelfde partijen die roepen dat er “meer gebouwd moet worden”, blokkeren de klimaatdoelen en stikstofmaatregelen die de bouw juist mogelijk maken. Ze zetten boeren tegen bouwers op, natuur tegen mens, en blijven steken in het fabeltje dat vergroening een bedreiging is in plaats van een kans. Hun kruistocht tegen klimaatbeleid houdt Nederland stil. Juridisch, ecologisch en economisch. Wie duurzaamheid saboteert, saboteert ook de huizen waarin onze kinderen zouden moeten wonen. Dat is opnieuw: haat boven het verstand.

De PVV ziet moslims en migranten niet als mensen, maar als bedreiging. Terwijl Nederland kreunt onder een arbeidstekort van meer dan 400.000 mensen, blijven ze roepen: “de grenzen dicht.” Wie redt onze zorg, onze bouw, onze landbouw, als niemand hier meer mag komen werken?

Een land dat mensen nodig heeft, maar mensen weigert, kiest bewust voor zelfdestructie. Dat is niet patriottisch. Dat is haat boven het verstand.

Het echte falen van de PVV is niet dat zij haat zaait, dat is haar aard. Het echte falen is dat anderen de taal en haat hebben overgenomen. Dat media en bestuurders racisme zijn gaan verpakken als “zorgen over migratie.” Dat wij zijn gaan fluisteren over uitsluiting, terwijl zij schreeuwen over identiteit.

We hebben islamofobie en racisme laten normaliseren als legitieme opinies. We hebben geleerd te leven met haat en zijn vergeten wat verstand is.

De PVV en BBB hebben Nederland gegijzeld in stilstand. Sociaal, moreel en ecologisch. Ze blokkeren de klimaatdoelen, criminaliseren solidariteit, en maken van angst hun handelswaar.

Het is tijd om te breken met deze waanzin. Tijd om te kiezen voor menselijkheid boven macht, solidariteit boven angst, en verstand boven haat.

Nederland is niet vol, het is leeg aan compassie. En dát is het ware falen met dank aan de PVV en zijn kornuiten: Een land leren haten wat het nodig heeft om te overleven.

"De grootste bedreiging voor de wereld is niet de slechtheid van de kwaden, maar de onverschilligheid van de goeden.” - Hannah Arendt

Meer over: opinie , pvv , bbb , haat , stikstofcrisis , wooncrisis