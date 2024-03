Het failliet van de suikertaks: Appelsientje omzeilt belasting door heel klein beetje zuivel toe te voegen

Een pak sinaasappelsap van Appelsientje kost 2,89 euro. Het nieuwe Appelsientje FruitDrink is 90 cent goedkoper. Het prijsverschil is het gevolg van twee aanpassingen. In de eerste plaats zit er, anders dan de naam doet vermoeden, minder fruit in. Maar sapproducent Riedel haalt nog een truc uit om de prijs te drukken, meldt BNR. Aan de nieuwe drank voegt het bedrijf een heel klein beetje zuivel toe. Daardoor wordt Appelsientje FruitDrink opeens vrijgesteld van de suikertaks. Onder druk van de zuivellobby geldt die belasting namelijk niet voor zuiveldranken die ook gewoon suikers bevatten.