Winst voor zuivellobby: kabinet beschouwt alternatieven als havermelk als frisdrank en maakt die fors duurder

30 mrt. 2023 - 17:19

Gisteren was nog in het nieuws dat het voor de belastingdienst gigantisch ingewikkeld is om de btw op groente en fruit af te schaffen. Ook zou het niet te handhaven zijn. Gelukkig zijn er geen problemen of bezwaren wanneer ergens belasting verhoogd moet worden. Duidelijk ook dat het niet gaat om mens of milieu, maar zuiver om de staatskas te spekken. Daaraan merk ik al dat er inderdaad op een anderen manier politiek gedreven wordt.