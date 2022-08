Het echte probleem van Pieter Omtzigt

21 jul. 2022 - 11:43

@Sonic2 U schreef recent nog over 'achterlijk rechts', en als reactie op mij schreef u dat u nul respect heeft voor rechts, rechtse kiezers en geen enkele reden kan vinden om te luisteren naar hun mening. Dat was overigens niet uw eerste reactie waarin u fel van leer trekt, in niet mis te verstane heftige bewoordingen richting alles wat politiek rechts is, zonder enig onderscheid in verscheidene partijen. Nu schrijft u weliswaar iets anders, genuanceerd, maar gaat u wel weer achteloos over op termen als 'stupide', of is eenieder die beargumenteerde kritiek uit weer respectloos. Ik ga uit van de reacties die u geschreven heeft, recent en minder recent. Als u vind dat dat u verkeerd karakteriseert, dan vraag ik mij terdege af waarom u dan in uw reacties wel zo hard tekeer gaat tegen alles wat rechts is. Terug komend op uw eerdere reactie, waarom zouden de enigszins zwevende kiezers van BBB/JA21/FvD/PVV/ resterende partijen aan de rand niet nuttig kunnen zijn voor de heer Omtzigt? U perst ze in een ideologisch hoekje waar ze volgens u nooit uit kunnen komen, maar daar geloof ik niet in. Allemaal stemmers die bij de huidige regering zijn afgehaakt, en het geloof in de politiek zijn verloren. Het is ook niet geheel toevallig dat de groei in zetels voor deze partijen omgekeerd evenredig is aan de neergaande lijn van politiek vertrouwen. Als de heer Omtzigt degelijke politici kan vinden om de stoelen te vinden, en zo vertrouwen herstelt, wat is dan het probleem?