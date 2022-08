Het probleem voor Omtzigt blijft zijn CDA-verleden

19 jul. 2022 - 17:12

« Hoe moet hij uitleggen dat hij bijna twintig jaar lang voor deze vlees-noch-vis-club in de Kamer heeft gezeten en gehoorzaam overal ja en amen op heeft geknikt?« …..Het CDA is juist de partij van vlees en vis. Er is wat men rechts van de VVD noemt maar ook links van GL een grote markt voor mensen die ontevreden zijn en ongehinderd door willen leven. Die zoeken daar allerlei redenen voor. Ontkennen van de problemen, schuld geven aan anderen, ik doe bij andere dingen al zoveel, duiken en noem maar op. Dat is een grote vijver met kiezers en die happen graag in beloftes waarbij je als je nuchter bent gelijk ziet dat die onzin zijn en/of een dubbele bodem hebben.. Op wie ze stemmen…..Omtzigt lijkt me minder erg dan Wilders, maar op Wilders zijn we meer alert. In de regering komen ze of niet of kort om die op te blazen. Daar komt bij dat het grote probleem van Omtzigt is Omtzigt. Hij is heel sterk in eendimensionaal denken. Zodra er veel aspecten bij elkaar komen wordt hij radeloos.