Hersendode Amerikaanse vrouw maandenlang kunstmatig in leven gehouden vanwege abortusverbod

Arsten in de Amerikaanse staat Georgia houden een vrouw die hersendood is, en daarmee voor de wet overleden, al maanden kunstmatig in leven omdat ze zwanger is. De procedure zal nog maanden worden volgehouden worden vanwege het in de staat geldende strikte verbod op abortus, schrijft The Guardian. Door het beleid van Trump is het vrouwen het recht op abortus ontnomen in tal van conservatieve staten.

De dode vrouw en haar toekomstig kind zijn een voorbeeld van de wrede gevolgen van het strenge abortusverbod op religieuze gronden. De 30-jarige vrouw werd drie maanden geleden acuut opgenomen vanwege bloedproppen in haar hersenen. Haar hersenen bleken daardoor niet meer te functioneren. Ze was toen nog maar kort zwanger. De familie mocht niet beslissen dat het kunstmatig in leven houden wordt beëindigd. Het uitschakelen van de apparatuur zou ook de dood van de foetus betekenen en dat is als gevolg van de vrouwvijandige wetgeving verboden als er een hartfunctie kan worden ontdekt. Dat is bij een foetus al na zes weken het geval. Het ongeboren kind ontwikkelt zich nu in een dode moeder.

Inmiddels hebben artsen geconstateerd dat de foetus vocht in de hersenen heeft en de nabestaanden van de vrouw maken zich ernstig zorgen over de gezondheid van de toekomstige baby. De baby kan zwaar gehandicapt ter wereld komen en mogelijk niet eens in staat zijn zelfstandig te overleven.