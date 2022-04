Doe Maar-voorman Henny Vrienten (73) overleden Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 567 keer bekeken • bewaren

Zanger en componist Henny Vrienten is overleden. Dat meldt het Parool maandag. De precieze doodsoorzaak is onbekend, de familie vraagt om rust en privacy en doet daarom verder geen mededelingen. Wel was bekend dat Vrienten al langere tijd ziek was.

Begin jaren 80 steeg de faam van Vrienten tot grote hoogte als voorman van de legendarische popband Doe Maar. Met die band scoorde hij grote hits met nummers als Doris Day, Is dit alles, De bom en 1 Nacht alleen. In 1984 stopte de band er alweer mee, Vrienten bleef als zanger, componist en muzikant actief. In 2000 herenigde De Maar en speelden ze onder meer zestien concerten in Ahoy.

Het Parool schrijft:

"Eind september maakte Doe Maar bekend de afscheidstournee af te gelasten vanwege de ziekte van Vrienten. De toer was eerder een aantal keren uitgesteld vanwege de coronalockdown. De laatste keer dat de band door het land optrad, was in 2018. Hun 40-jarig jubileum vierden ze met de clubtournee Er verandert NIX."