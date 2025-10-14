Henk Vermeer en zijn BBB pleiten alwéér voor meer windmolens (en voor meer staalslakken) Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 556 keer bekeken • bewaren

Begin dit jaar schreef ik een artikel over de opmerkelijke positie van BBB prominent Henk Vermeer, die enerzijds als activist het land doorreist om het anti-windmolenevangelie te verspreiden, maar anderzijds met zijn BBB een plan voor het allergrootste windmolenpark ter wereld ondersteunt.

Henk was not amused over mijn schrijven en kwam met een tegenstuk. 'De claims waren misleidend', mijn beweringen waren 'aantoonbaar onjuist' en 'hij was helemáál niet op antiwindmolentour'. Enfin. Op zijn BBB's zullen we maar zeggen en u kon mijn bronnen toen al gewoon checken.

U begrijpt dat bovenstaand akkefietje voor mij wel (extra) aanleiding was om het BBB-programma er eens op na te lezen. Daar staat, inderdaad, zoals verwacht: 'BBB wil een pauzeknop voor windenergie. Er komt een pas op de plaats bij uitbreiding van wind op land en op zee.'

Heldere taal. Of niet?

Nou, misschien in woorden, maar zeker niet in daden. Henk zou Henk (of de BBB zou de BBB) niet zijn als acties niet lijnrecht ingaan tegen dat waar hij zegt voor te staan.

Het demissionair kabinet waarvan onze BBB toch de helft is tekende namelijk onlangs een intentieverklaring (JLOI) om een grote bak belastinggeld (twee miljard) aan Tata Steel te schenken voor verduurzaming van de fabriek.

En nu kunnen we daar heel veel over zeggen, maar laat ik het volgende even benoemen: Tata Steel gaat in de plannen veel meer energie verbruiken dan nu. En daarvoor móeten ze (o.a.) wind op zee gaan gebruiken. Anders is het niet haalbaar. Dat betekent dus per definitie veel meer windmolens.

Nogmaals: de BBB maakt onderdeel uit van dit demissionair kabinet en heeft hier dus mee ingestemd. Het staat zelfs ook nog in hun verkiezingsprogramma. "BBB steunt de verduurzaming van Tata Steel en wil het bedrijf behouden als cruciale staalproducent in Europa". (verduurzaming = o.a. windmolens) Hoi Henk!

En nu we het er toch over hebben (die verduurzamingsplannen van Tata). Er is nog iets interessants waarvan ik zomaar vermoed dat de BBB-achterban er niet heel gelukkig wordt. (hoi Zeeuwse vissers!) In de voorwaarden van de JLOI heeft Tata opgenomen dat ze stoppen met onderhandelen over verduurzaming als staalslak een kostenpost wordt in plaats van een verdienmodel.

In duidelijkere taal voor de mensen achterin: staalslak, het zeer gevaarlijke restproduct van Tata Steel wordt nu verkocht als grondstof voor wandelpaden en dergelijke. De laatste tijd is hier veel ophef over omdat mensen en dieren er ziek van worden, de omgeving wordt vervuild en vissers (de BBB-achterban!) hun broodwinst verliezen door vergiftiging van water en zeedieren.

Een logisch gevolg zou zijn, dat staalslak voortaan 'gewoon' als afvalstof wordt behandeld en verwerkt, en dat Tata daar een rekening voor krijgt gepresenteerd.

Maar nee, in de voorwaarden om twee miljard euro belastinggeld te ontvangen, staat dat Tata doorgaat met exploitatie van staalslak als grondstof én dat de hoeveelheid daarvan zelfs tot 40% wordt verhoogd. Tata verdient dan dus extra geld in plaats van dat ze netjes voor haar rotzooi gaat betalen. En onze Henk en zijn BBB ondersteunen dit, ten koste van de vissers (en de Boeren en de Burgers).