Henk Vermeer tekent voor grootste windmolenpark ter wereld

Het is op zijn minst opmerkelijk te noemen en de vraag is in hoeverre we de woorden van BBB-oprichter Henk Vermeer nog serieus mogen nemen: de grootste anti-windmolen-activist in Nederland is namelijk akkoord met het plan om het grootste windmolenpark ter wereld te gaan bouwen. Inderdaad, u leest het goed. En nee, ik maak geen grap: als het aan de BBB ligt worden er binnen nu en 5 jaar tenminste 500 windmolens langs de Noord-Hollandse kust geplaatst, en voor 2040 wordt dit aantal minimaal verdubbeld.

Sterker nog: dit feest wordt betaald van belastinggeld.

Miljarden.

Begrijp me niet verkeerd. Ik persoonlijk ben helemaal voor windenergie. Maar mijn wenkbrauwen gingen wel even omhoog toen ik de door BBB goedgekeurde plannen voor verduurzaming van 's lands grootste CO2-uitstoter las. Nederland gaat mogelijk tot wel drie miljard euro aan TataSteel uitkeren, onder andere voor de plaatsing van een gigantisch windmolenpark. (huh?)

Waar je dit plan kunt terugvinden? Hier, in dit fijne rapport wat toch niemand leest, want zo gaat dat, dus ik wijs u er gewoon even op: " Hoe Tata Steel te verduurzamen ". Er staat daar o.a. dat "groene productie van 7 Mt staal met een Direct Reduction Plan (DRP) op lokaal gemaakte groene waterstof en een EAF zo’n 6 GW tot 9 GW zou vergen".

Even uitleggen: dat is 127 tot 191% van het totaal huidige opgesteld vermogen (nu staat er 4.7 GW). Een gigantische windmolen is ongeveer 10 MW, dus, even rekenen, dan heb je 600 - 900 van deze extreem grote, of veel meer kleinere windmolens nodig om Tata IJmuiden volledig te laten overschakelen op groen staal op basis van waterstof.

Dit wordt nog extra interessant als je je realiseert dat de boeren voor wie de BBB toch claimt te bestaan, daar alleen maar last van hebben. Deze euro's gaan namelijk niet naar noodlijdende boerderijen die stellen mank te gaan door alle regelgeving.

Wie dus door de bril van de BBB achterban kijkt kan hier toch niet anders dan flink van in de war zijn.

Al maanden reist Henk Vermeer door het land om, met een rapport van desinformatiekoning Clintel in de hand, overal te verkondigen dat windmolens zo ongeveer hét kwaad der aarde zijn. In Winterswijk bijvoorbeeld, in Almelo, in Rekken, of in Arnhem. Enfin, Henk toert wat af.

Extra frappant is dat Henk Vermeer daarnaast bij elke talkshow mag aanschuiven, door iedere Haagse verslaggever op de voet wordt gevolgd, overal zijn praatjes over de gevaren van windmolens mag verkondigen, maar dat geen enkele journalist zijn woorden even naast de praktijk legt. Zijnde: we staan als Nederland op het punt een van de allergrootste windmolenparken ter wereld aan te leggen (zie dit artikel van een paar jaar terug: de plannen aan de Nederlandse kust zijn groter dan dit) en de BBB heeft hiervoor getekend. (nogmaals, van mij geen klachten over windenergie, maar hallo, dit is gek toch?)

Dus hoi journalisten/presentatoren.

Tot nu toe kwam er alle ruimte voor onbewezen bullshit terwijl tegelijk astronomische bedragen naar een windmolenpark ten bate van een miljardenbedrijf gaan, zonder dat überhaupt door jullie wordt bevraagd hoe dit precies past in welk idee voor welke boeren. Hoe moet de BBB achterban nu ooit weten dat Henk ze belazert waar ze bij staan?