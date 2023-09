‘Henk Kamp erelid van de VVD: dat is alleen te aanvaarden als je je realiseert dat lid ook een nette term voor lul is’

28 sep. 2023 - 12:08

Ach ja Henk Kamp, Toen hij Minister van Sociale Zaken was zei hij, "Als iemand in Groningen werkeloos is en hij vindt een baan in Limburg dan moet hij maar verhuizen." Verder als Minister van defensie heeft hij veel te goedkoop 200 tanks aan Indonesie verkocht en heeft hij 2 Orions squadrons ter bewaking van onze kusten opgeheven. Die zouden we nu kunnen gebruiken voor de bewaking van overzeese bekabeling die er toe 2003 ook al waren. hij is de grote sloper van defensie geweest. Verder heeft hij als Minister van Verkeer en Waterstaat bijna KPN verkocht aan een Zuid-Amerikaanse investeerder waarbij allerlei geheime telefoonlijnen van de MVD en IMVD in buitenlandse handen hadden kunnen vallen. Gelukkig is toen door een beschermingsconstructie de verkoop net op tijd verijdeld. Een geweldige carrière maar niet heus..