Dilan Yeşilgöz omarmt bestaanszekerheid, maar denkt dat bijstand 1800 euro is

25 sep. 2023 - 9:02

Beetje dom van VVD Yeşilgöz natuurlijk om in de val die door KRO-NCRV voor haar had opgezet. Regel nummer een (1) in de politiek is immers laat je als rechtse politicus nooit publiekelijk een examen naar feitjes afnemen door een linkslullende rechtse tevreden rijke presentator als Twan Huys. En omgekeerd geldt natuurlijk ook laat je als linkse politicus geen examen afnemen door een rechtse presentator maar bij het ontbreken van rechtse presentators zal dat in de praktijk niet voorkomen. Niettemin kan Twan Huys c.s. wat vragen bedenken voor GL/PvdA Timmermans en hem vooraf de antwoorden influisteren. Hoelang zijn de rijen voor de voedselbanken en de rijen voor luxe vakanties op Schiphol? Hoeveel schade is veroorzaakt met biomassacentrales, windmolens en zonnepanelen en gaat die nog veroorzaken? Wat zijn de gevolgen van de door de EU gesteunde coup in Oekraïne in 2014? NB. Het goede antwoord was natuurlijk - heel wat minder dan een tevreden linkslullende rechtse rijke presentator.

