Minister Gergely Gulyás verantwoordde de homofobe maatregel door te zeggen dat het verbod voortkomt uit een voorgestelde grondswetwijziging. Daarin staat dat "het recht van kinderen op fysieke, mentale en morele ontwikkeling onherroepelijk is". Onder Vladimir Poetin heeft Rusland een soortgelijke wet aangenomen die vooral bedoeld is om openlijke LHBTQIA-uitingen strafbaar te stellen. Hoewel de grondwetswijziging in Hongarije nog niet is doorgevoerd, is dat een kwestie van tijd. Orbán heeft feitelijk geen oppositie en diens partij heeft de onafhankelijke rechtsspraak afgeschaft.