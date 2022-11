Hèhè, kabinet gaat eindelijk excuses maken voor slavernij

Deze zomer brak een partijgenoot van Rutte nog een lans voor de slavernij . “We moeten niet vergeten dat de slavernij ons ook veel welvaart heeft gebracht”, verklaarde Yola Hopmans, VVD-leider in Rheden. “Je moet de dingen in hun tijd zien.”

De NOS schrijft: "In juni, bij de jaarlijkse herdenking van de afschaffing van de slavernij bij Keti Koti zag het kabinet nog af van het maken van excuses. Volgens ingewijden vonden de ministers de timing toen niet goed, omdat er veel maatschappelijke onrust was over stikstof en de dalende koopkracht door de oorlog in Oekraïne."