Heel gek: Als de nazi's over het Malieveld marcheren weet VVD-minister opeens niet hoe hij dat moet noemen

De extreemrechtse rellen van zaterdag in Den Haag, wil demissionair justitieminister Foort van Oosten (VVD) nog altijd niet omschrijven als politiek geweld. Net als eerder zijn partijgenoot Eelco Heinen kijkt hij krampachtig weg nu het geweld opeens wel heel dichtbij huis komt. In het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer zei Van Oosten niet te willen "speculeren" over de motieven van de geweldplegers die al Sieg Heilend, Hitlergroetend en "kankerjoden", "AZC weg ermee" en "Nederland is van ons" scanderend en met Forum voor Democratie-vlaggen in de hand onder meer de ruiten van het partijbureau van D66 ingooiden, journalisten belaagden en vernielingen aan het Binnenhof aanrichtten. Om uit te vinden wat ze daar nu precies mee bedoelden wacht Van Oosten een oordeel van het Openbaar Ministerie en de rechter af.

"Wie houdt u voor de gek", vroeg D66-Kamerlid Jan Paternotte. Hij memoreerde het geweld van vorig najaar na de wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Ajax. Een dag later schreef David van Weel, de toenmalige minister van Justitie en Veiligheid (eveens VVD), in een brief over "(antisemitische) geweldsincidenten [...] gericht op Israëlische voetbalsupporters". Waarom weigert het kabinet dan nu om het geweld te duiden, vroeg Paternotte.

"Ik vind het ongekend wat daar heeft plaatsgevonden", reageerde Van Oosten. "Het viel niet te miskennen dat dat het partijbureau van D66 is, want er hangt een hele grote vlag. En met trots hangt die hele grote vlag daar. Maar ga mij niet vragen als minister van Justitie en Veiligheid om een oordeel te vellen over de motieven van de mensen die dit hebben gedaan, want dat is echt niet aan mij."

DENK-leider Stephan van Baarle verweet Van Oosten wegkijken. "Deze minister kan niet eens benoemen dat het nazi's waren." Zaterdag brachten aanwezigen de Hitlergroet en werden racistische en antisemitische leuzen gescandeerd.

"Ik heb net zo met afschuw gekeken naar die beelden", antwoordde Van Oosten. "Dat past in ons land niet." Daar voegde hij later aan toe dat "figuren een demonstratie misbruiken om te rellen, om rotzooi te trappen, om mensen in gevaar te brengen en ook nog eens allerlei extremistische uitingen te doen".

Ook van andere linkse oppositieleiders kreeg Van Oosten ervan langs. Zoals Jimmy Dijk van de SP:

En van Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA:

Emiel van Dijk (PVV) noemde ondertussen "schandalig" dat D66-leider Rob Jetten erop wees dat de extreemrechtse relschoppers letterlijk leuzen van PVV-leider Geert Wilders scandeerden.

