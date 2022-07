Heeft extreemrechtse Lega de Italiaanse regering laten vallen op verzoek van Moskou?

Onrust in Italië waar de gezaghebbende krant La Stampa heeft onthuld dat een Russische diplomaat in mei een bespreking heeft gehad met de ultrarechtse regeringspartij Lega. De Rus wilde weten of er Lega-ministers bereid zouden zijn uit de regering te stappen. Het gesprek werd gehouden met een naaste medewerker van Lega-leider Matteo Salvini. Vorige week lieten de ministers van Lega het nationaal kabinet van premier Mario Draghi vallen.