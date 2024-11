Harris belooft alles op alles te zetten voor het beëindigen van de oorlog in Gaza

"Dit is een moeilijk jaar geweest, gezien de schaal van dood en verderf in Gaza en gezien de burgerslachtoffers en de verdrijvingen in Libanon. Het is verpletterend. En als president zal ik alles doen wat in mijn macht ligt om de oorlog in Gaza te beëindigen, de gijzelaars vrij te krijgen, het lijden in Gaza te beëindigen, de veiiigheid van Israël te verzekeren en te verzekeren dat het Palestijnse volk zijn recht op waardigheid, vrijheid, veiligheid en zelfbeschikking kan realiseren," verklaarde ze onder applaus van de toehoorders, waaronder leiders van de Arabische en islamitische gemeenschappen in Michigan. Ze maakte verder niet duidelijk hoe ze de vrede zou bewerkstelligen.