Europese Groenen roepen Amerikaanse groene kandidaat Jill Stein op zich terug te trekken uit presidentsrace

De Europese Groenen, waartoe ook GroenLinks behoort, roepen Jill Stein die kandidaat is namens de US Green Party bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen op zich terug te trekken uit de race en haar steun uit te spreken voor Kamala Harris. Het uitzonderlijke verzoek komt voort uit de nek-aan-nek race die zich afspeelt tussen de Democraat Harris en Donald Trump die kandidaat is namens de Republikeinen. Stein maakt met 1 tot 2 procent van de stemmen in peilingen geen schijn van kans te worden verkozen maar kan wel progressieve stemmen binnenhalen die anders naar Harris zouden gaan. Harris staat momenteel op 47 procent en Trump op 46 procent.

"De inzet van deze verkiezingen kan niet hoger zijn," schrijven de Groenen in een verkaring. "Donald Trump heeft beloofd dat als hij opnieuw president wordt, hij het abortusverbod zal verlengen, leden van de LGBTQIA+-gemeenschap hun rechten zal ontzeggen en migranten massaal zal deporteren. Net als andere ultraconservatieve politici over de hele wereld met wie hij nauwe banden onderhoudt, zoals Vladimir Poetin, Viktor Orbán en Jair Bolsonaro, zou hij de democratie ondermijnen. De Europese Groene familie, bestaande uit Groene partijen uit heel Europa, pleit voor een politiek die prioriteit geeft aan de planeet, mensen en vrede boven de hebzucht van bedrijven, systemisch onrecht en geweld. We zijn er zeker van dat Kamala Harris de enige kandidaat is die Donald Trump en zijn antidemocratische, autoritaire beleid uit het Witte Huis kan weren."

De Groenen zeggen dat er sprake is van een keerpunt in de geschiedenis. Trump zal als hij president wordt vrijwel zeker het klimaatbeleid ontmantelen, een stap waar de hele planeet de dupe van zal worden. "Op dit cruciale moment heeft Europa Kamala Harris nodig als president van de Verenigde Staten, om een ​​betrouwbare partner te zijn en de dringende, beslissende actie te ondernemen die nodig is in de klimaatcrisis, en om een ​​rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden-Oosten te bewerkstelligen."

De US Green Party is geen lid meer van de wereldwijde organisatie van groene partijen omdat de Amerikaanse groenen al eerder onwenselijke relaties onderhielden met autoritaire leiders. Ook inzake de imperialistische oorlog van Rusland tegen de onafhankelijke staat Oekraïne namen de Amerikaanse groenen een voor de Europeanen niet te accepteren standpunt in. Zo weigerde Stein aanvankelijk Poetin als oorlogsmisdadiger te zien. Pas vorige maand kwam ze daar van terug, na een hausse aan kritiek.