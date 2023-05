Hardlopers bepaalden 375 jaar geleden de landgrens tussen Nederland en Frankrijk, nu is er een nieuw verdrag • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 355 keer bekeken • bewaren

De premier van Sint Maarten Silveria Jacobs en de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerard Darmanin hebben in de hoofdstad Philipsburg een verdrag getekend waarin de grens tussen Nederland en Frankrijk op het eiland exact wordt vastgelegd. Aan de ondertekening zijn langdurige, intensieve onderhandelingen vooraf gegaan.

Het grensgeschil tussen Nederlands en Frans Sint-Maarten ging over het bepalen van de exacte grenslijn tussen beide delen van het eiland. Door onduidelijkheid over de precieze afbakening van het grondgebied tussen beide eiland helften was soms niet duidelijk onder welke belastingregels grond, bedrijvigheid en onroerend goed precies vielen. Met de nieuwe overeenkomst moet getouwtrek hierover, met vervelende consequenties voor betrokken inwoners, voorgoed tot het verleden behoren.

De oude grens is in de koloniale tijd op een aparte manier tot stand gekomen. In 1648 startten twee groepen hardlopers, een Nederlandse en een Franse, vanaf hetzelfde punt aan de oostkust in tegenovergestelde richtingen langs de kust van het eiland te rennen. Toen ze elkaar tegenkwamen aan de westkust werd er een rechte lijn getrokken tussen begin- en vertrekpunt en uitgeroepen tot landsgrens. Volgens de overlevering waren de Franse hardlopers sneller en is het grootste deel van het 90 vierkante kilometer omvattende eiland daarom nu Frans grondgebied en heet Saint-Martin. Vanwege de vreedzame overeenkomst tussen de twee koloniale grootmachten kreeg Sint-Maarten de bijnaam 'het vredige eiland'.

"De historische overeenkomst zal het wederopbouwproces mogelijk maken van het eiland dat in 2017 zwaar getroffen werd door de orkaan Irma," verklaarde Darmanin.

De tekst van het verdrag bevestigt nog eens het vrije goederen- en personenverkeer dat al bij het Concordia akkoord van 23 maart 1648 overeengekomen werd. In 1848 ging die gelijkheid overigens niet op toen de Franse republiek, tot schrik van de Nederlandse slavenhouders op Sint-Maarten, de slavernij afschaften. Nederland volgde dat voorbeeld pas 15 jaar later.