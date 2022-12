'De eigenaren van de slaven op Sint Maarten voelen zich bekocht'

In 1848 maakte de net uitgeroepen Franse republiek een einde aan de slavernij in de eigen koloniën. Dat leidde tot veel onrust op het Nederlandse gedeelte van Sint Maarten waar duizend tot twaalfhonderd slaven zagen hoe hun lotgenoten aan de andere kant van de grens de vrijheid hadden verkregen. Ze verlieten massaal de werkplek en dreigden naar het Franse gedeelte te vertrekken als niet ook zij werden vrijgelaten. Het kwam tot een bijzonder compromis en leidde er toe dat bij de officiële emancipatie per 1 juli 1863 de slaveneigenaren van Sint Maarten een veel lagere compensatie kregen dan die in Suriname en op de overige Nederlandse Antillen. Ze schreven daarover aan koning Willem III een brief vol klachten, die in verscheidene kranten werd afgedrukt. Op voorstel van het Kamerlid Pieter van Bosse kregen ze namelijk maar 30 gulden per slaaf.