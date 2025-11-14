Het waren twee geweldige dagen: Hans Wijers weg als informateur om app Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1022 keer bekeken • bewaren

Hans Wijers is vrijdagmiddag opgestapt als informateur. Hij heeft daartoe besloten nadat hij door NRC werd geconfronteerd met een app-bericht.

De oud-minister noemde Yesilgöz in een privégesprek "die feeks van de VVD", schrijft NRC. Wijers stuurde het bericht aan vier mensen, onder wie mediaondernemer Willem Sijthoff, die ook lid is van D66. Sijthoff had Wijers benaderd voor zijn initiatief om campagne te voeren voor een kabinet met D66, VVD en CDA en zonder GroenLinks-PvdA. “We moeten juist de deur openzetten naar Timmermans, dan doe ik mee”, reageerde Wijers. “We moeten hem naar het centrum trekken en ook die feeks van de VVD.”

“In dat 1-op-1 bericht heb ik spontaan uitspraken gedaan die je weloverwogen nooit zou doen”, stelt Wijers vrijdag in een verklaring. “Nu die uitspraken publiek zijn geworden zou dat mijn positie als onbevangen informateur kunnen schaden. Het proces is te belangrijk om dat te laten afleiden van de inhoud.”

Wijers zal niet worden vervangen door een andere informateur. Sybrand van Haersma Buma (CDA) zal de informatie de komende weken blijven leiden.