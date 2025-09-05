Halsema wil zieke Palestijnse kinderen naar Amsterdam halen, VVD uiteraard weer tegen Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 706 keer bekeken • bewaren

Burgemeester Femke Halsema heeft het Nederlandse kabinet officieel verzocht om ernstig zieke en gewonde Palestijnse kinderen uit Gaza naar Amsterdam te laten komen voor de medische behandelingen die ze zo dringend nodig hebben. Dat meldt het Parool vrijdagavond. De oproep volgt op een breed gedragen motie van de gemeenteraad, ingediend door PvdA-raadslid Fatihya Abdi. Het Amsterdam UMC heeft al laten weten de kinderen op te willen vangen en te behandelen.

De Amsterdamse wethouders benadrukken dat het een humanitaire verplichting is om hulp te bieden aan de duizenden kinderen die dringend medische zorg nodig hebben. Volgens de autoriteiten in Gaza wachten minimaal 13.000 mensen op behandeling in het buitenland, voornamelijk kinderen. De situatie in Gaza is dramatisch verslechterd: ziekenhuizen zijn door Israël vernietigd, de overgebleven artsen vallen flauw van uitputting en de hongersnood neemt toe omdat Israël nauwelijks hulp, medicijnen of levensmiddelen toestaat voor de Palestijnse bevolking

Amsterdam staat niet alleen in deze oproep. Utrecht steunt het initiatief al, en via het Europese stedennetwerk Eurocities wordt samenwerking gezocht met andere landen. Duitse steden als Hannover en Düsseldorf riepen hun regering op tot soortgelijke actie, terwijl België, het Verenigd Koninkrijk en Italië al concrete evacuaties hebben uitgevoerd. Het Nederlandse CIDI-rompkabinetje van VVD en BBB blijft halsstarrig achter. Een noodoproep om de 15-maanden oude peuter Jud Awad naar Nederland te halen om haar goed te genezen leukemie te behandelen was gericht aan dovemansoren in Den Haag. Jud is inmiddels overleden.

In de Amsterdamse gemeenteraad stemden behalve de PvdA ook GroenLinks, D66, Volt, Denk en de SP voor de motie. De partijen benadrukken dat ‘de tijd van onderzoeken voorbij is’ en dat Nederland nu in actie moet komen. De VVD is het daar niet mee eens en stemde tegen.