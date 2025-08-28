Palestijnse peuter met goed behandelbare kanker dood nadat rechtse partijen haar niet in Nederland wilden hebben

De 15 maanden oude Jud Awad uit Gaza is woensdag overleden aan acute lymfatische leukemie, een vorm van kanker die normaal gesproken goed te behandelen is met chemotherapie. Het meisje kon niet worden geëvacueerd voor medische behandeling, ondanks wekenlange pogingen van een Nederlandse huisarts. Die ving bot bij een rechtse Kamermeerderheid. Dat meldt NRC.
Dr. Shakib Sana uit Leerdam probeerde maandenlang het Palestijnse kind naar Nederland te halen voor levensreddende behandeling. Nederland weigert echter medische evacuaties uit Gaza uit te voeren, in tegenstelling tot verschillende andere landen.
Woensdag, op de dag van Juds overlijden, stemde een rechtse meerderheid in de Tweede Kamer opnieuw tegen moties van GroenLinks-PvdA en de Partij voor de Dieren die Nederland opriepen wél te helpen bij evacuaties van zieke kinderen uit Gaza. De medische voorzieningen in het door oorlog getroffen gebied zijn zwaar beschadigd, waardoor behandelingen die elders routinematig zijn niet mogelijk zijn. Sana hoopt nu Luxemburg te overtuigen een ander ziek kind te helpen: "Zodat haar dood niet voor niets is geweest."
Meer over:actueel, vvd, bbb, pvv, genocide in gaza
