Palestijnse peuter met goed behandelbare kanker dood nadat rechtse partijen haar niet in Nederland wilden hebben

De 15 maanden oude Jud Awad uit Gaza is woensdag overleden aan acute lymfatische leukemie, een vorm van kanker die normaal gesproken goed te behandelen is met chemotherapie. Het meisje kon niet worden geëvacueerd voor medische behandeling, ondanks wekenlange pogingen van een Nederlandse huisarts. Die ving bot bij een rechtse Kamermeerderheid. Dat meldt NRC.

Dr. Shakib Sana uit Leerdam probeerde maandenlang het Palestijnse kind naar Nederland te halen voor levensreddende behandeling. Nederland weigert echter medische evacuaties uit Gaza uit te voeren, in tegenstelling tot verschillende andere landen.