Halsema en Timmermans roepen op tot verdraagzaamheid

Terwijl coalitiepolitici als Dilan Yesilgöz precies een jaar na de aanval van Hamas olie op het vuur gooien, proberen linkse leiders als Femke Halsema en Frans Timmermans de gemoederen tot bedaren te brengen. Zij vragen aandacht voor alle slachtoffers die het afgelopen jaar zijn gevallen en roepen op tot verdraagzaamheid. “Vandaag herdenken we degenen die de hoogste prijs betalen van deze oorlog: onschuldige burgers”, schrijft Timmermans op X.

“Vandaag een jaar geleden leidde de terreur van Hamas tot de moord op 1200 mensen, verkrachtingen en de ontvoering van 251 mensen. Een terugkeer naar de donkerste dagen uit onze geschiedenis. We herdenken en eren alle slachtoffers en staan ook speciaal stil bij het lot van de gijzelaars die nog altijd worden vastgehouden. Onze gedachten gaan uit naar hun families, die met immense onzekerheid en wanhoop leven. In de vele maanden die volgden is de regering Netanyahu veel verder gegaan dan het bestrijden van terrorisme. Het collectief straffen van de Palestijnen, inclusief het grotendeels vernietigen van Gaza, heeft de spiraal van geweld uitgebreid naar de bezette gebieden en recent ook Libanon, en al voor tienduizenden burgerslachtoffers gezorgd. Vandaag herdenken we degenen die de hoogste prijs betalen van deze oorlog: onschuldige burgers. Het geweld moet stoppen, de gijzelaars vrijgelaten en de oorlogsmisdadigers berecht. Zodat diepe wonden enigszins kunnen helen en stappen naar duurzame vrede kunnen worden gezet.”

De Amsterdamse burgemeester Halsema wijst er op Instagram op dat vandaag “een beladen en emotionele dag” is, “met name voor de Joodse Amsterdammers”. “Het is precies een jaar geleden dat de brute en gewelddadige aanslag van Hamas plaatsvond. Ik denk aan de nabestaanden en leef mee met al die mensen die in grote angst en onzekerheid al een jaar wachten op de vrijlating van hun geliefden die door Hamas zijn gegijzeld.” Ze vraagt tegelijkertijd aandacht voor de Palestijnse slachtoffers. “Na 7 oktober begon een gewelddadige oorlog die niet meer is opgehouden en waarbij elke dag vele onschuldige Palestijnse slachtoffers vallen. Ook zij zijn in mijn gedachten.”