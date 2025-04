Halsema biedt excuses aan voor collaborerende bestuurders en ambtenaren tijdens oorlog

Hoewel koningin Wilhemina Amsterdam na de oorlog het predicaat “Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig” gaf, werden de terugkerende joden zeker niet altijd met open armen ontvangen. Halsema: “Amsterdam was niet in staat tot mededogen. Niet in staat te erkennen wat er was gebeurd. Nee. Iedereen had in het verzet gezeten, onderduikers in huis gehad. En de Joden moesten daar erkentelijk voor zijn.”