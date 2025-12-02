Haagse IQ-haat slaat toe: Zomergasten sneuvelt vanwege draconische bezuinigingen op NPO Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 762 keer bekeken • bewaren

De champagne kan ontkurkt worden in Den Haag bij de ultrarechtse coalitie. Het is met hun rancuneuze afkeer van vrijwel iedere vorm van intelligentie gelukt een monument van de Nederlandse televisie te slopen. Na 37 jaar verdwijnt Zomergasten, het iconische programma dat al tijden de kijkers een unieke en vaak interessante tv-ervaring bood. Het programma verdwijnt als gevolg van de rücksichtlose bezuinigingen die de Haagse IQ-haters aan de publieke omroep hebben opgelegd.

De VPRO meldt in een persbericht:

De NPO heeft ervoor gekozen om VPRO Zomergasten in zijn huidige vorm na 2026 niet meer voort te zetten. Ook het radioprogramma Vrije Geluiden zal na 2026 verdwijnen. We zullen afscheid gaan nemen van beide iconische VPRO-titels die in respectievelijk 37 jaar en 24 jaar een trouwe schare kijkers en luisteraars hebben verworven. Ook Hoofdzaken en De Cadeaufabriekzullen na volgend jaar stoppen. De redacties en medewerkers die zich met hart en ziel voor deze programma’s inzetten zijn geraakt door deze beslissing. De vrije ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe vormen en nieuwe programma’s komt door de bezuinigingen eveneens nagenoeg te vervallen. De verwachting is dat de bezuiniging bij de VPRO zal leiden tot het verlies van 35 tot 45 arbeidsplaatsen.

De EO maakte bekend als gevolg van de bezuinigingen te stoppen met dramaseries als De Joodse raad en met documentaires. BNNVARA liet eerder al weten dat onder meer Kassa! en 3 op Reis stoppen.