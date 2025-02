Haags college gevallen vanwege corruptiezaak Groep De Mos Actueel • 02-10-2019 • leestijd 1 minuten • 76 keer bekeken • bewaren

VVD, D66 en GroenLinks willen niet verder met de Groep De Mos. Het vertrouwen is weg nu er een corruptieonderzoek loopt naar de wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui. In een gezamenlijke verklaring schrijven de drie partijen:

"De fracties van VVD, D66 en GroenLinks vinden dat Den Haag boven alles moet kunnen vertrouwen op een integer stadsbestuur dat boven alle verdenkingen verheven is, en dat de belangen van alle Hagenaars dient. Het stadsbestuur heeft op het gebied van integriteit een voorbeeldrol, en die kunnen we in de huidige samenstelling van de coalitie niet waarmaken naar de stad."

De drie partijen willen op zoek naar een nieuwe meerderheid in de Haagse raad. Dat zal geen eenvoudige klus worden: er zitten zes eenmansfracties in de gemeenteraad. Een andere complicerende factor is dat de positie van burgemeester Pauline Krikke (VVD) wankel is.

Donderdag verschijnt het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar de vreugdevuren op Scheveningen. Omdat de gemeente niet optrad tegen de te hoge brandstapels, ontstond er bij de afgelopen jaarwisseling een levensgevaarlijke situatie. NRC Handelsblad schrijft:

"Krikke ligt, wegens gebrek aan leiderschap op heikele momenten, zelf onder vuur. Haar krediet bij de oppositiepartijen in de gemeenteraad heeft ze na tweeënhalf jaar verspeeld. In het college was haar steunpilaar Richard de Mos, een van de twee verdachte wethouders."