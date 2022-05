Gündogan maakt duidelijk hoe slopend haar behandeling door Volt is geweest

10 mei 2022 - 18:18

Ik ben ervan overtuigd dat Nilüfer Gündoğan zelf ook wel fouten zal hebben gemaakt. Zoals we allemaal op zijn tijd fouten maken. Maar de manier waarop ze door Volt is behandeld, en de verhalen die over haar zijn verteld door lafaards wiens naam we niet mogen weten, is inderdaad schandalig. Gisterenavond was Laurens Dassen bij Op1. Ik heb gelijk weg gezapt. Anders dan vroeger, kan ik de man niet meer zien. Zoals ik Volt bij de recente gemeenteraadsverkiezingen ook van mijn shortlist heb gehaald als serieuze optie voor mijn stem.