Gündogan hoopt dat Volt-Kamerleden ‘zich ongemakkelijk voelen’

Nilüfer Gündoğan hoopt dat de overgebleven Volt-Kamerleden Laurens Dassen en Marieke Koekkoek en hun medewerkers “zich een beetje ongemakkelijk gaan voelen” als ze haar weer tegenkomen in de Tweede Kamer. “Ik heb niets om me voor te schamen”, zegt ze in een interview met De Telegraaf.

Gündoğan gaat nog een keer in op de aantijgingen van grensoverschrijdend gedrag, en haalt daarbij uit naar partijleider Dassen. “Ze verwijten me dat ik een keer dronken ben geworden in Lissabon. Waarom wordt er dan niet bij verteld dat Laurens ook la-za-rus een taxi ingedragen is? Omdat je maar één motief hebt, en dat is mij beschadigen.”