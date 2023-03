Grote zorgen over oprichting eerste octopuskwekerij

Wetenschappers en dierenbeschermers hebben grote zorgen over de plannen voor de bouw van een gigantische octopuskwekerij op de Canarische eilanden. De bio-industrie wil met de kwekerij jaarlijks 1 miljoen octopussen afleveren aan onder meer restaurants, bericht de BBC .

Octopussen zijn zeer intelligente en gevoelige dieren. Biologen noem de geplande methode om de dieren met ijskoud water van het leven te beroven 'inhumaan'. Ook vinden ze het idee van de kwekerij wreed omdat octopussen solitaire dieren zijn die helemaal niet in groepen willen leven. Daarnaast zijn ze sterk gericht op de verdediging van hun territorium. Ze bij elkaar stoppen leidt tot ondraaglijke niveau's van stress met gedrag als kannibalisme tot gevolg.

Het is voor het eerst dat octopussen op grote schaal in gevangenschap gekweekt worden. Daarom bestaan er ook geen regels voor het dierenwelzijn voor deze soort. Dierenbeschermers wil dat de plannen van de multinational Nueva Pescanova verboden worden. Ze roepen de EU op in te grijpen.