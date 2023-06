Grote scheepsramp: zeker 78 vluchtelingen verdronken nadat boot kapseist

15 jun. 2023 - 9:11

Satya, zwarte mensen als minderwaardig. Dat klopt. Ben vele malen in SA geweest dus dat herken ik. Maar, mensen uit Pakistan en Afghanistan, daar hebben we het namelijk over, zijn echt niet zwart zoals jij zegt. Sterker nog, in de SA regio werken vele mensen uit deze twee landen. Maar ja, het leven is daar niet zo goed als hier.