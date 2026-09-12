Grote opkomst bij Klimaatmars in Amsterdam: 'Dit was de koudste zomer van de rest van je leven' Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 285 keer bekeken • Bewaren

De Dam in Amsterdam is zaterdagmiddag volgestroomd met mensen die meedoen aan de Klimaatmars. Volgens AT5 gaat het om enkele duizenden deelnemers, de organisatie spreekt van ruim veertigduizend mensen. Veel aanwezigen hebben spandoeken of protestborden bij zich. De teksten op veel van die borden hebben betrekking op de hitterecords van afgelopen zomer, meldt ANP ondertussen. 'Dit was de koudste zomer van de rest van je leven', staat bijvoorbeeld op een bord van Greenpeace.

Op de Dam zwaaien mensen met vlaggen, bijvoorbeeld van Extinction Rebellion (XR). Een aantal deelnemers keert zich tegen datacenters. 'Water is voor de vissen, niet voor datacenters', staat op een protestbord. Ook zijn er Palestijnse vlaggen te zien. Naast het onbeschrijflijke menselijk leed van de Israëlische genocide in Gaza, zorgt het Israëlische geweld ook voor miljoenen tonnen aan extra uitstoot die bijdragen aan het verder onleefbaar maken van de rest van de planeet.

De Klimaatmars van 2,5 kilometer wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, bestaande uit milieu- en maatschappelijke organisaties. De route loopt van de Dam naar het Museumplein, via onder meer het Rokin, Muntplein en de Vijzelstraat. In 2023 was er ook een klimaatmars waarbij die route werd gevolgd. Toen waren op het hoogtepunt zo'n 85.000 mensen op de been, een recordaantal bij een klimaatdemonstratie.

Bij de mars zijn ook verschillende Kamerleden aanwezig. Christine Teunissen van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld, die zegt dat ze wel wat meer had verwacht van het kabinet onder premier Rob Jetten, die als klimaatminister "hele goede voorstellen" heeft gedaan. De huidige klimaatminister Stientje van Veldhoven, die tot onvrede van de organisatie ook meeloopt, verdedigde zich met de woorden dat ze juist is begonnen met een "versnelling".

Het vorige kabinet onder de partijloze premier Dick Schoof heeft volgens de D66-minister "ambities teruggeschroefd". Zij noemde dat ze aan de slag is gegaan met een extra windmolenpark en verschillende wetsvoorstellen, bijvoorbeeld om energieleveranciers te verplichten om meer groen gas te leveren.

Maar Sjoukje van Oosterhout van PRO, eveneens aanwezig, is allerminst tevreden over de kabinetsreactie op de hete zomer. "Dit was het moment geweest voor het kabinet om extra stappen te zetten om hitte tegen te gaan, om alvast voorbereid te zijn op de koude winter die eraan komt."

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