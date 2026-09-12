Het is schaamteloos dat minister Van Veldhoven mee wil lopen op de Klimaatmars die zich richt tegen haar Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 297 keer bekeken • Bewaren

Jelle de Graaf Campagnestrateeg en klimaatactivist Persoon volgen

Minister, kom met klimaatbeleid voordat je mee wilt demonstreren!

Demonstreren tegen haar eigen beleid. Dat is wat minister Stientje van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei zaterdag gaat doen. Ze heeft namelijk aangekondigd mee te zullen lopen met de Klimaatmars. Deze demonstratie richt zich juist tegen het gebrekkige klimaatbeleid van het kabinet-Jetten waar Van Veldhoven verantwoordelijk voor is. Het is van de zotte dat dit kabinet na deze zomer niet met extra klimaatmaatregelen is gekomen, maar wel denkt goede sier te te kunnen maken door lopen met de Klimaatmars.

Klimaatvernietiging kwam deze zomer dichterbij dan ooit. Heel Europa kreeg te maken met verwoestende klimaatbranden. Eind mei zijn er tijdens de extreme hitte alleen al in Nederland minstens 900 mensen overleden. De bevolking is verdrierig, bezorgd en boos. Van onze overheid verwachten we leiderschap en actie. Maar waar de politiek leiders van landen als Spanje, Engeland en Frankrijk in reactie op de klimaatrampen van deze zomer een klimaatnoodtoestand uitriepen, blijft het kabinet-Jetten verdacht stil. Sterker nog: toen de rechter Nederland in de ‘Bonairezaak’ opdroeg extra klimaatmaatregelen te nemen weigerde de regering dit botweg.

De Klimaatmars heeft vijf hele concrete eisen aan het kabinet: bouw fossiele brandstoffen als kolen, olie, gas en kernenergie zo snel mogelijk af en vervang deze door hernieuwbare energie, isoleer woningen en verlaag de energierekening, stop fossiele subsidies, richt een Nationaal Transitiefonds op en onderteken een Wereldwijd Fossiel Verdrag. De boodschap is duidelijk: dit kabinet doet veel te weinig tegen klimaatontwrichting. In plaats van naar de inhoud te kijken en aan de slag te gaan met serieus klimaatbeleid grijpt minister Van Veldhoven de Klimaatmars echter aan voor haar eigen PR-momentje. Dat de Klimaatmars zich expliciet richt tegen haar beleid denkt ze te kunnen negeren. Wie dacht dat het gebrek aan schaamte van D66 over haar klimaatpolitiek een dieptepunt had bereikt toen Rob Jetten deze zomer een video opnam in een Shell outfit komt bedrogen uit.

De Klimaatmars wordt georganiseerd door een brede coalitie. Haar eisen worden gedragen door de maatschappij en gesteund door de wetenschap. De Klimaatmars richt zich op een breed publiek. Iedereen die zich in de eisen kan vinden – van je buurvrouw tot je grootvader – is van harte welkom om zich aan te sluiten. Maar het is wel een protest. En protest is politiek. We gaan niet de straat op omdat we dat zo gezellig vinden – hoe gezellig het zaterdag ook kan worden – maar omdat we iets willen veranderen. We gaan demonstreren omdat de wereld in de fik staat en het kabinet daar niks tegen doet, of sterker nog: het alleen maar erger maakt.

Dat D66'ers zich hebben georganiseerd en zich ook bij de Klimaatmars aansluiten is alleen maar toe te juichen. Juist nu D66 een rechts minderheidskabinet heeft gevormd is het belangrijk dat haar achterban zich uitspreekt om haar partijleiding scherp te houden. Maar er is een fundamenteel verschil tussen meelopen met de Klimaatmars door stemmers op een partij, leden van die partij of gemeenteraadsleden of lokale bestuurders aan de ene kant of een minister, laat staan die van klimaat, aan de andere. Waar die eerste groep puur aan een protest deelneemt namens zichzelf, vertegenwoordigt de minister de overheid en het gebrekkige klimaatbeleid waartegen we juist protesteren. Wanneer een minister ‘meeloopt’ in de Klimaatmars heeft deze of niet begrepen wat het idee van demonstreren is, of een eigen agenda die de boodschap van het protest ondermijnt.

Het is makkelijk om door de deelname van Minister Van Veldhoven aan de Klimaatmars die zich richt tegen haar eigen beleid heen te prikken. De minister zou dan ook niet moeten rekenen op een warm welkom van de tienduizenden deelnemers aan de Klimaatmars. Als ze toch besluit om definitief mee te lopen, doet ze er goed aan om vooral te luisteren, de eisen tot zich te nemen, en dan zo snel mogelijk weer in de trein naar Den Haag te springen om eindelijk aan de slag te gaan met ambitieus klimaatbeleid. Alles minder dan dat is een schoffering van de mensen die hun vrije dag opofferen om haar tot de orde te roepen.

Jelle de Graaf is campagnestrateeg en klimaatactivist. Hij werkt bij Fossielvrij, een onderdeel van de Klimaatcrisis Coalitie die de Klimaatmars organiseert.