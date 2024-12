Drugs en geweld gaan hand in hand. Stop het gebruik Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 236 keer bekeken • bewaren

Christiaan Verweij Wereldversleutelaar en directeur-bestuurder bij een zorgorganisatie voor beschermd wonen

Een paar weken geleden werd onze buurt midden in de nacht opgeschrikt door een explosie. De getroffen woning aan de Spreeuwenweg in Apeldoorn, zo'n tweehonderd meter van ons huis, was van het ene op het andere moment onbewoonbaar. Het is een wonder dat het gezin met twee jonge kinderen ongeschonden het pand heeft kunnen verlaten. Op de website van de Stentor valt te lezen dat de man des huizes net een gevangenisstraf van twee jaar had uitgezeten vanwege grootschalige cocaïnehandel. Of de aanslag verband houdt met zijn criminele verleden is nog onduidelijk.

Een simpele online zoektocht maakt duidelijk dat dit soort explosies steeds vaker voorkomen. In totaal hebben er alleen al dit jaar ruim 1100 aanslagen op woningen en bedrijven plaatsgevonden. In 2021 was het aantal aanslagen nog 221, maar in de jaren daarna steeg dit flink. Vorig jaar waren het er 901. De huidige groei kan dus gerust explosief genoemd worden. Het voelt onwerkelijk en ook wel beangstigend als dit soort geweld steeds dichter bij mijn voordeur plaatsvindt.

Niet bij iedere aanslag is er sprake van drugsgeweld, maar er is een onmiskenbaar verband tussen drugshandel en geweld. Van 2008 tot 2014 heb in ik het afgelegen dorpje San Felipe Tejalapam in de Mexicaanse deelstaat Oaxaca gewoond. Daar was duidelijk te zien hoe de drugsmaffia steeds meer grip kreeg op onze gemeenschap. Jongeren waren bijvoorbeeld steeds minder gemotiveerd om aan een studie te beginnen. Met drugshandel is er sneller kans op succes: veel contant geld, een mooie auto en dito vrouwen. Maar dit succes gaat altijd gepaard met een enorm risico, ik heb heel wat overlijdensberichten voorbij zien komen. Ook heb ik meegemaakt dat een drugsbende met veel machtsvertoon een plaatsgenoot uit onze dorpsgevangenis heeft bevrijd. Als ik het me goed herinner, zat hij daar vast omdat hij in een dronken bui meerdere mensen had lastiggevallen. Vroeg in de avond kwamen er twee pickup trucks het dorpsplein oprijden met in de achterbak meerdere gewapende personen. Binnen een paar minuten vertrokken ze allemaal weer met een brede grijns op hun gezichten. Deze actie was er puur op gericht om te laten zien dat zij de baas zijn en dat deze persoon bij hun bende hoort.

Ook in Nederland wordt in toenemende mate het openbare leven bedreigd door drugscriminaliteit. Drugshandel is enorm lonend. In het illegale circuit worden er enorme bedragen betaald en drugs is ook nog eens uiterst verslavend. Helaas heb ik het idee dat het gebruik onder jongeren toeneemt. De Nationale Drug Monitor (NDM) onderschijft mijn observatie. Welke soorten drugs populariteit genieten varieert, maar dat het totale gebruik toeneemt is een feit. Voor de meeste recreatieve drugs is het gebruik veruit het hoogst onder 18-29-jarigen en hoogopgeleiden. Hoe is deze trend te stoppen? Er zijn mensen die zeggen dat het legaliseren van harddrugs een hoop ellende kan besparen. Maar de kans dat dit wereldwijd het nieuwe beleid zal worden is verwaarloosbaar.

Mijns inziens is het belangrijk om mensen de feiten over drugsgeweld onder de neus te blijven drukken. Drugs hebben niet alleen negatieve gevolgen voor de gezondheid van de gebruikers, maar ook voor de hele maatschappij. Consumenten moeten zich realiseren dat drugsgebruik een vreselijk systeem in stand houdt. Als de markt instort, hebben de drugsbendes minder inkomen en dus ook minder macht. Nu we het nieuwe jaar inknallen, hoop ik dat veel van die 18-29-jarigen en hoopopgeleiden het voornemen hebben om nooit meer drugs te gebruiken. Op naar een gezond, vredig en gelukkig 2025!