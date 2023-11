GroenLinks royeert Statenlid dat op Volt stemde en zo partij een senaatszetel ontnam

GroenLinks heeft het Zuid-Hollandse Statenlid Debora Fernald geroyeerd als lid. Een woordvoerster van de partij laat aan ANP weten dat de royementprocedure is afgerond. Fernald werd direct na de verkiezingen voor de Eerste Kamer uit de fractie van GroenLinks gezet omdat ze niet op haar eigen partij, maar op Volt had gestemd. Daardoor liep GroenLinks een zetel in de Eerste Kamer mis.

Fernald was in maart bij de Provinciale Statenverkiezingen met voorkeurstemmen in de GroenLinks-fractie in Zuid-Holland gekomen. Twee maanden later leidde haar veelbesproken stem op Volt tot een breuk.